МТС прокачала сеть для жителей и гостей села Большие Уки

МТС расширила покрытие сети LTE в селе Большие Уки Омской области. После установки дополнительной базовой станции горожанам и многочисленным туристам, приезжающим в село на выходные, в любой точке села доступен мобильный интернет на скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое оборудование МТС выведено в эфир в центральной части села. Высокое качество мобильного интернета МТС позволит селянам всегда оставаться на связи, работать и учиться онлайн. Среди исторических памятников и инфраструктурных объектов в зону охвата LTE попали историко-культурный музей-заповедник «Московско-Сибирский тракт», автовокзал, школа, магазины и почта. Туристы смогут делиться впечатлениями в мессенджерах и соцсетях, а также пользоваться всеми привычными цифровыми сервисами.

«Последние несколько лет мы активно развиваем сеть не только в городах и районных центрах, но и в местах притяжения туристов. В село Большие Уки приезжают, чтобы побывать на природе, познакомиться с историей освоения севера Омского Прииртышья, а также увидеть сохранившийся участок Московско-Сибирского тракта, по которому в разные годы следовали декабристы и революционеры. Для нас важно обеспечить туристам возможность пользоваться навигаторами и онлайн-гидами, а местным жителям – сервисами госуслуг и маркетплейсами», — сказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.