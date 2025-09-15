CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС расширила сеть на склонах Сулакского каньона

МТС запустила новое телеком-оборудование возле Сулакского каньона. Мобильный интернет и голосовая связь заработали еще на двух популярных смотровых площадках на каньон севернее поселка Дубки, а также на водной глади реки. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Покрытие сетью сотовой связи инженеры компании расширили примерно на 3 километра длины Сулакского каньона. В зависимости от сложности рельефа сигнал достает до водной глади, где туристы катаются на лодках. Также мобильный интернет и связь заработали на стоянке катеров «Исток».

Расширение покрытия на каньоне повысит уровень безопасности во время туристических поездок в эти места, позволит использовать интернет для развития рекреационного бизнеса, а также мгновенно делиться впечатлениями от посещения каньона, использовать контент-сервисы в поездке, например слушать бесплатный автомобильный аудиогид МТС «По дорогам Дагестана».

«Это уже третья точка на склонах Сулакского каньона, на которой мы запустили сеть за последние два года. Ранее наша связь и интернет заработали непосредственно возле поселка, где находится самая популярная смотровая на каньон и утес Дюма. Позже сеть МТС заработала на Чиркейском водохранилище и окрестностях. Сейчас наши инженеры движутся дальше, чтобы, любуясь на жемчужину Дагестана Сулакский каньон наши жители и гости были на связи и могли всему миру рассказать, что они сейчас видят», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.

