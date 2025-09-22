CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком
|

VAS Experts продвигает российские телеком-решения на рынке Восточной Азии

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts и компания, работающая с решениями в области телекоммуникаций и информационно-коммуникационных технологий WiseSpot, объявили о стратегическом партнерстве. Благодаря сотрудничеству российские решения будут представлены на рынке материкового Китая, Гонконга и Тайваня, что позволит местным провайдерам связи эффективнее управлять сетевой инфраструктурой, оптимизировать трафик и улучшать качество обслуживания абонентов.

Рынок Восточной Азии отличается развитой телекоммуникационной инфраструктурой, однако в отдельных сегментах остается потребность в модернизации сетей и управления трафиком. Кроме того, Восточная Азия служит глобальным хабом для производителей телекоммуникационного оборудования и развития цифровых сервисов. Это открывает перспективы для будущих партнерских соглашений с ведущими компаниями отрасли.

Сотрудничество VAS Experts и WiseSpot создает возможности для продвижения российских технологий, предоставляя провайдерам Восточной Азии готовые инструменты для управления сетями. Ключевым продуктом станет сервисный шлюз СКАТ, который анализирует трафик, приоритизирует приложения и распределяет нагрузку для поддержания стабильного качества связи. Портфель решений дополняют инструменты для организации широкополосного доступа, трансляции сетевых адресов, а также специализированные решения для мобильных операторов, включая поддержку сервисов голосовой связи через Wi-Fi.

«WiseSpot помогает нам учесть специфику регулирования в регионе и адаптировать решения под требования местных провайдеров. Для нашей компании расширение горизонтов на рынке Восточной Азии имеет особое значение, поскольку он сочетает зрелую инфраструктуру с потенциалом для внедрения новейших технологий», — отметил Артем Терещенко, исполнительный директор VAS Experts.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Частный софт может получить допуск к объектам КИИ, российские власти определились с правилами ведения реестра

Как ритейлу сократить потери от краж на 30% и окупить расходы за год

Телеком-оператор «Миранда-медиа» сменил гендиректора на топ-менеджера «Ростелекома»

Обойти закон. Банки намерены звонить россиянам без их согласия. Ходатайство уже направлено в Минцифры

В Китае робот-гуманоид впервые поступил в докторантуру престижного творческого вуза по специальности «Дизайн цифровых представлений»

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще