VAS Experts продвигает российские телеком-решения на рынке Восточной Азии

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts и компания, работающая с решениями в области телекоммуникаций и информационно-коммуникационных технологий WiseSpot, объявили о стратегическом партнерстве. Благодаря сотрудничеству российские решения будут представлены на рынке материкового Китая, Гонконга и Тайваня, что позволит местным провайдерам связи эффективнее управлять сетевой инфраструктурой, оптимизировать трафик и улучшать качество обслуживания абонентов.

Рынок Восточной Азии отличается развитой телекоммуникационной инфраструктурой, однако в отдельных сегментах остается потребность в модернизации сетей и управления трафиком. Кроме того, Восточная Азия служит глобальным хабом для производителей телекоммуникационного оборудования и развития цифровых сервисов. Это открывает перспективы для будущих партнерских соглашений с ведущими компаниями отрасли.

Сотрудничество VAS Experts и WiseSpot создает возможности для продвижения российских технологий, предоставляя провайдерам Восточной Азии готовые инструменты для управления сетями. Ключевым продуктом станет сервисный шлюз СКАТ, который анализирует трафик, приоритизирует приложения и распределяет нагрузку для поддержания стабильного качества связи. Портфель решений дополняют инструменты для организации широкополосного доступа, трансляции сетевых адресов, а также специализированные решения для мобильных операторов, включая поддержку сервисов голосовой связи через Wi-Fi.

«WiseSpot помогает нам учесть специфику регулирования в регионе и адаптировать решения под требования местных провайдеров. Для нашей компании расширение горизонтов на рынке Восточной Азии имеет особое значение, поскольку он сочетает зрелую инфраструктуру с потенциалом для внедрения новейших технологий», — отметил Артем Терещенко, исполнительный директор VAS Experts.