CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС улучшила мобильный интернет в районе главных университетов Астрахани

МТС завершила строительство базовых станций LTE в районе главных ВУЗов региона – АГУ, АГТУ, АГАСУ, а также популярной прогулочной зоны – Комсомольской набережной. Благодаря обновлению телеком-оборудования скорость мобильного интернета выросла на 30% для студентов, преподавателей и жителей одной из самых густонаселенных локаций города. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В рамках развития сети на улицах Савушкина, Латышева, Татищева были построены новые базовые станции, а на части существующих проведена модернизация с запуском дополнительного слоя LTE в частотном диапазоне 2100 МГц. Это позволило расширить зону покрытия и повысить стабильность передачи данных даже при высокой нагрузке сети, обеспечивая пользователям комфортное подключение к интернет-сервисам, учебным платформам и онлайн-ресурсам.

«Мы регулярно обновляем сеть в ключевых локациях города и области, чтобы обеспечить качественное и стабильное подключение в самых оживленных районах. Районы университетов и Комсомольская набережная особенно важны для студентов и жителей города. Модернизация сети позволила обеспечить повышенную пропускную способность LTE, что особенно важно в районах с высокой плотностью пользователей», – отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как ритейлу сократить потери от краж на 30% и окупить расходы за год

Сотовые операторы не успевают полностью покрыть «новые регионы»: им дадут отсрочку на год

Что мешает операторам связи быстро внедрять новые тарифы для абонентов

Мошенники вышли на совершенно новый уровень. Они строят собственные сотовые сети для рассылки SMS

CNews — 25 лет лидерства

Владельцы iPhone Air и всех моделей iPhone 17 сообщили о проблемах с беспроводным подключением Wi-Fi

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще