Новый руководитель займется развитием «МегаФона» на Камчатке

Директором регионального отделения «МегаФона» в Камчатском крае назначен Илья Домбровский. Работать на Дальний Восток он приехал из Поволжья, где руководил продажами на территории макрорегиона. Перед новым топ-менеджером поставлены задачи по увеличению абонентской базы и дальнейшему внедрению телеком-сервисов в корпоративном сегменте на Камчатке. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Илья Домбровский работает в телеком-отрасли более 10 лет. Ранее занимал руководящие позиции в сфере продаж в Сибирском филиале Yota и Поволжском филиале «МегаФона». Получил экономическое образование в Сибирском государственном университете геосистем и технологий.

В Камчатском крае Илья сосредоточится на внедрении инновационных решений для корпоративных клиентов, продвижении цифровых продуктов в сферах кибербезопасности, интернета вещей и облачных технологий. Одним из приоритетных направлений нового руководителя в том числе станет развитие телеком-инфраструктуры в регионе.

«Управление региональным отделением — новый профессиональный вызов для Ильи. Уверен, что его опыт и способность консолидировать лучшие практики компании обеспечат развитие бизнеса на Камчатке. Совместно с региональной командой будет реализовано несколько масштабных задач по запуску новых цифровых проектов с ключевыми партнерами и развитию клиентоцентричности на массовом рынке», — сказал директор по региональному развитию МегаФона в Сибири и на Дальнем Востоке Максим Токаренко.

Илья Домбровский сменил на посту руководителя регионального отделения Людмилу Калашникову, которая заняла пост директора «МегаФона» в Рязанской области.