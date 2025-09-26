CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» нарастил цифровую активность в городах и округах Красноярского края

Более 1,8 млн жителей Красноярского края могут более комфортно пользоваться звонками по технологии VoLTE и мобильным интернетом четвертого поколения от «МегаФона». Оператор реализовал первый этап программы рефарминга в регионе — теперь базовые станции одновременно обслуживают больше пользователей, а скорость передачи данных увеличилась на треть. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Модернизация сети затронула более 250 базовых станций, расположенных на всей территории региона. Технические работы проводились в Красноярске, Ачинске, Канске, Сосновоборске и Железногорске, а также на территории 12 муниципальных округов – Бирилюсском, Богучанском, Емельяновском, Канском, Идринско-Краснотуранском, Кежемском, Курагинском, Минусинском, Мотыгинском, Рыбинском, Пировском и Шарыповском.

«Компания продолжает применять новейшие технологии и инструменты для того, чтобы наши абоненты чувствовали себя комфортно. Рефарминг — одно из таких решений, которое позволяет значительно улучшить пользовательский опыт. За счет перевода частот из сетей 2G и 3G в современный стандарт 4G (LTE) мы освобождаем дополнительные ресурсы, которые раньше не использовались, и в сжатые сроки увеличиваем скорость мобильного интернета, где это необходимо. В общей сложности с начала года мы модернизировали более 350 базовых станций в регионе», — сказал директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким.

Улучшение качества связи почувствовали абоненты в жилых микрорайонах и частном секторе, бизнес‑центрах, медицинских, государственных и образовательных учреждениях, парках и скверах, на остановках общественного транспорта, автодорогах и на других объектах городской инфраструктуры.

Теперь жители и гости Красноярского края могут пользоваться любыми цифровыми сервисами на более комфортных скоростях и с высоким качеством сети – слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и социальных сетях, проходить дистанционное обучение в любом удобном месте, работать удаленно, обмениваться файлами, звонить по видеосвязи, не боясь искажения картинки или звука.

Апгрейд телеком-оборудования расширил зону обслуживания технологии VoLTE в регионе. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом. Качество голосовой связи в стандарте GSM также осталось на высоком уровне.

