Новый уровень «других правил»: T2 инвестировала в телекоммуникационную инфраструктуру Краснодарского края 4 млрд рублей

T2, российский оператор мобильной связи, подвел итоги первого года работы под новым брендом в Краснодарском крае. Масштабный ребрендинг сопровождался активным развитием сетевой инфраструктуры: компания установила семь тыс. базовых станций, увеличила площадь покрытия сети на пять тыс. кв. км и внедрила технологии VoLTE и VoWiFi. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Сумма инвестиций в техническую инфраструктуру составила четыре млрд руб. В зоне охвата сети Т2 проживает 99% населения края: связь доступна во всех городах, курортных зонах, а также в подавляющем большинстве малых населенных пунктов. Только за последние три года оператор обеспечил качественными услугами мобильной связи 200 деревень и поселков, в каждом из которых проживает не более двух тыс. человек.

Современную сеть в Краснодарском крае T2 дополнила передовыми технологиями: VoLTE, которая дает новое качество голосового сервиса, и VoWiFi, позволяющая звонить через сеть WiFi. Широкий диапазон частот от 800 до 2600 МГц позволяет использовать сеть в самых разных условиях – от побережья до горных вершин. Максимальная скорость, с которой абоненты компании могут пользоваться мобильным интернетом, достигает 370 Мбит/сек.

Особое внимание T2 уделила техническому развитию в Сочи. Уверенная голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет доступны во всех районах города-курорта, включая побережье, горный кластер и ключевые тоннельные комплексы. Также оператор продолжил инвестировать в развитие федеральной территории Сириус. Важнейшие спортивные объекты страны обеспечены качественным indoor-покрытием Т2.

Укрепляя телеком-инфраструктуру в Краснодарском крае, оператор активно расширял и партнерскую сеть. Так, в июле 2025 г. T2 подписала соглашение с футбольным клубом «Краснодар»: в рамках сотрудничества инженеры компании в сжатые сроки обеспечили indoor-покрытие на домашнем стадионе команды, а также усилили сеть вблизи парка «Краснодар» – популярной достопримечательности региональной столицы.

Оператор регулярно проводит работы по расширению покрытия в транспортных хабах региона. Так, за последний год Т2 усилила сеть в аэропорту «Пашковский» и на прилегающих к нему территориях, а также рядом с авто- и железнодорожными вокзалами в крупных городах.

Кроме того, T2 продолжила создавать современную цифровую инфраструктуру в новых жилых комплексах Краснодарского края совместно с девелопером ТОЧНО. За год качественной связью и мобильным интернетом были обеспечены шесть крупных объектов застройщика в Краснодаре и Туапсе.

Параллельно с технической базой оператор активно развивает в регионе и розничную сеть. Сейчас в Краснодарском крае работают 130 монобрендовых точек, в том числе 14 салонов цифрового формата. Собственную сеть дополняет широкая партнерская база, состоящая из более 5300 торговых партнерских точек. В регионе компания сотрудничает с самыми сильными игроками розничного бизнеса: «Почтой России», «Магнитом», DNS и «Лукойл». Такой подход обеспечивает шаговую доступность услуг оператора – клиент может подключиться к услугам там, где ему комфортно: в салоне, в точках продаж партнеров, онлайн через сайт Т2, посредством заказа SIM‑карты на дом или в пункт самовывоза.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2: «Краснодарский край – стратегически важный регион для T2. К ребрендингу мы готовились заблаговременно, чтобы он отражал не только визуальное обновление бренда, но и эволюцию нашей философии в части создания уникального клиентского опыта, а также надежной, современной и технологичной сети. Многолетнее лидерство T2 по ключевым маркетинговым метрикам – NPS, релевантности и VFM, показывает, что компания уже сформировала высокие стандарты качества и доверия со стороны абонентов. Последующие инвестиции в инфраструктуру, запуск нестандартных продуктов и сотрудничество с ключевыми партнерами создали фундамент, на котором строится новый уровень «других правил» в Краснодарском крае. Все это подтверждает нашу цель – устанавливать высочайшие стандарты цифрового опыта и предоставлять клиентам первоклассный сервис».

Елена Яковлева, директор краснодарского филиала T2: «Работая над ребрендингом, мы ставили себе цель, чтобы жители и гости Краснодарского края почувствовали новый эволюционный виток в первую очередь через растущие показатели восприятия качества связи и покрытия сети. И у нас получилось это сделать: менее чем за три года наши инженеры построили 7000 новых базовых станций, увеличили площадь покрытия еще на пять тыс. кв. км и внедрили современные технологии VoLTE и VoWiFi. Это позволило нам обеспечить стабильную работу сети на всей территории региона – начиная от прибрежной зоны с популярными курортами и заканчивая небольшими населенными пунктами. Такой результат еще раз доказывает: ребрендинг T2 стал не просто обновлением названия и визуального стиля, но и привел к реальным изменениям в инфраструктуре, сервисе и клиентском опыте наши клиентов».