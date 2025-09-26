«Цифровая» карта Томской области приросла новыми локациями 4G

Более 5 тыс. жителей Томской области впервые получили доступ к быстрому мобильному интернету и качественной голосовой связи «МегаФона». Оператор развернул сеть четвертого поколения (4G/LTE) в сельской местности Асиновского, Зырянского, Кожевниковского, Колпашевского, Кривошеинского, Томского, Первомайского, Шегарского, Каргасокского, Парабельского и Чаинского районов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Расширение покрытия LTE-сети «МегаФона» стало возможным благодаря участию в федеральном проекте «Устранение цифрового неравенства 2.0», реализуемого при поддержке Министерства цифрового развития Томской области. В программу вошли малочисленные и труднодоступные населенные пункты, в которых проживает от 100 до 900 человек.

Одно из таких мест – село Старокороткино, основанное селькупами – одними из представителей коренных народов Севера. Несмотря на удаленность от столицы региона, почти 300 км, поселение хорошо известно у путешественников со всей России. Здесь расположен кедр-целитель, который по приданиям исполняет желания и дает прилив сил. 190-летнее дерево является гордостью местных жителей и входит в муниципальные и региональные туристические маршруты.

Теперь абонентам «МегаФона» в Старокороткино и еще 20 населенных пунктах доступны все возможности LTE-сети: мобильный интернет четвертого поколения и голосовые звонки с использованием технологии VoLTE. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение – абонент может без потери качества сигнала общаться по телефону и одновременно пользоваться интернетом.

Емкость сети позволяет владельцам «зеленых» сим-карт передавать большой объем данных на комфортных скоростях. Используя гаджеты, сельчане могут звонить по видеосвязи родным и близким в удобное время, получать государственные услуги, оплачивать счета и совершать покупки онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и соцсетях. Педагогам и воспитателям будет проще готовиться к занятиям, ученикам – пользоваться современными образовательными платформами и электронным журналом не только в школе, но и дома. Работники фельдшерско-акушерского пункта смогут оперативно проконсультировать жителей не только на своем рабочем месте, но и, например, находясь на вызове.

«Мероприятия по расширению сети и улучшению качества связи — планомерная повседневная работа оператора в регионе. Наши специалисты проводят рефарминг частот, модернизируют действующие базовые станции и строят новые объекты связи. Развитие инфраструктуры идет за счет собственных технологических решений или, как в этом случае, когда мы «включаемся» на базовых станциях других операторов. В прошлом году благодаря такому решению мы обеспечили связью восемь населенных пунктов Томской области, в которых проживает около 2 тыс. человек», – сказал директор «МегаФона» в Томской области Марк Малахов.