Proway и TrafficSoft заключили партнёрство по продвижению TrafficSoft ADC

Компания Proway, российский ИТ-дистрибьютор, и TrafficSoft, российский разработчик высокопроизводительных решений для сетевой инфраструктуры, объявили о подписании соглашения о стратегическом партнёрстве. Данный договор закрепляет статус Proway в качестве официального поставщика решения TrafficSoft ADC — полнофункционального российского балансировщика нагрузки. Партнерство усиливает позиции обеих компаний на российском рынке сетевых решений и информационной безопасности.

Сотрудничество между компаниями направлено на удовлетворение растущего спроса со стороны корпоративных заказчиков, операторов связи и государственных учреждений на современные, надёжные и импортозамещающие сетевые решения.

Партнеры Proway, работающие в сферах коммерции, связи, ритейла, финансов, ИТ и т.д., получат возможность приобрести TrafficSoft ADC — полнофункциональный контроллер доставки приложений, гарантирующий стабильную работу сервисов под высокой нагрузкой. Решение поддерживает балансировку на L3, L4 и L7 уровнях, а также глобальную балансировку (GSLB) и обладает высокой производительностью, что делает его подходящим даже для самых высоконагруженных инфраструктур.

TrafficSoft ADC включен в реестр отечественного ПО и соответствуют требованиям, предъявляемым к программному обеспечению для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Сотрудничество компаний Proway и TrafficSoft также будет включать совместные проекты, демонстрацию возможностей TrafficSoft ADC и обучение партнёров на базе Proway Innovation Lab.

«Для Proway заключение партнёрства с TrafficSoft — это важный шаг по развитию нашего продуктового портфеля. Российские разработки, особенно в области сетевой инфраструктуры, сегодня востребованы как никогда. Продукты TrafficSoft являются технически зрелыми и конкурентоспособными решениями. Мы видим значительный потенциал на рынке и уверены, что наша широкая дистрибьюторская сеть, техническая экспертиза и сервисные компетенции позволят вывести TrafficSoft ADC на новые сегменты рынка. Это партнёрство укрепляет нашу позицию как дистрибьютора, предлагающего полный спектр лучших мировых и отечественных ИТ-продуктов и ИБ-решений», — отметил Тимур Багиров, директор по развитию Proway Security

«Совместная работа с Proway сделает TrafficSoft ADC доступнее для заказчиков, которым важно обеспечить отказоустойчивость и производительность своих сервисов под высокой нагрузкой. Мы рассчитываем, что сотрудничество даст новые возможности для роста и укрепления позиций TrafficSoft на рынке», — сказал Руслан Добрынин, директор по работе с партнерами TrafficSoft.