Т2 провела связь в труднодоступное село Хабаровского края

T2, российский оператор мобильной связи, обеспечил мобильной связью село Тугур Хабаровского края – населенный пункт расположен недалеко от Шантарских остров, одного из немногих мест России, где можно увидеть китов. Компоненты базовых станций доставлялись на территорию кораблем, а технические специалисты – вертолетом. Доступ к связи 2G/4G получили около 300 рыболовов, проживающих и работающих в данной местности.

Т2 обеспечила связью одно из самых труднодоступных сел Хабаровского края – Тугур, удаленный от административного центра на более чем 850 км. Тугур расположен внутри небольшого залива, поэтому автомобильное и железнодорожное сообщения с селом отсутствуют. Добраться до локации можно только по воде (летом – на лодках и кораблях, зимой – на грузовых автомобилях или снегоболотоходах), а также по воздуху на вертолете.

Территория села приравнена к Крайнему Северу, географические и погодные условия потребовали от технической команды детальной проработки логистики для доставки телеком-оборудования. В Тугур компоненты базовых станций отправляли из Хабаровска кораблем по Амуру, а монтажников доставляли на «вертушке».

В результате доступ к сети 2G/4G получили около 300 человек, большинство из которых заняты рыболовецкой деятельностью. Подключение населенного пункта происходило по спутниковому каналу. Это решение, позволяющее обеспечивать связью даже самые сложные с точки зрения доступности территории.

Тугур находится недалеко от Шантарских островов, где жители Хабаровского края и туристы имеют возможность выйти в море и увидеть китов в естественной среде обитания. Наличие связи в локации открывает новые возможности для комфортного пребывания в сельской местности.

Всего за 2022-2025 гг. связь Т2 появилась в 24 отдаленных поселках и селах Хабаровского края. Доступ к современным цифровым сервисам получили почти 5,5 тыс. хабаровчан.

