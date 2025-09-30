Beeline Cloud и AUXO завершили миграцию ERP-системы для компании EGGER

Beeline Cloud совместно с ИТ-компанией AUXO реализовали масштабный проект по миграции и локализации ERP-системы для российского подразделения международной производственной компании EGGER. Проект стал ключевым этапом в реструктуризации ИТ-инфраструктуры заказчика и позволил обеспечить бесперебойность бизнес-процессов в новых условиях.

Проект был выполнен в сжатые сроки — всего за 6 месяцев, несмотря на полное отсутствие ИТ-инфраструктуры для миграции. Сложность также обуславливалась опасениями бизнес-рисков со стороны заказчика, вплоть до остановки производства в России, так как ранее EGGER не участвовал в подобного рода проектах по отделению от глобальных систем.

Ключевые этапы проекта включали подготовку технической инфраструктуры к развертыванию локальной ERP-системы, проведение тестовых волн миграции, развертывание локальных продуктивных систем, из которых были созданы полноценные ландшафты. Также осуществлена миграция систем с историческими данными: EGP и HRP. Была настроена система поддержки пользователей на базе SLA, где специалисты Beeline Cloud и AUXO выступают в качестве экспертов третьей линии.

После завершения миграции Beeline Cloud продолжает сотрудничество с EGGER и AUXO по дальнейшей локализации ИТ-инфраструктуры, проектам импортозамещения и развития ИТ-систем.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636