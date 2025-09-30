CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Еще 11 тысяч жителей Заельцовского района получили гигабитный интернет от МТС

Цифровая экосистема МТС сообщает о развитии сети высокоскоростного домашнего интернета в Новосибирске. В результате строительства нового и модернизации имеющегося оборудования еще более четырех с половиной тысяч семей, проживающие в Заельцовском районе, получили возможность подключить домашний интернет на скорости до 1Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели технические работы в ряде домов Кропоткинского жилмассива, жилых комплексов «Ельцовский» и Classic House, а также на улице Дуси Ковальчук, Даргомыжского, Сухарной и Дачной.

Теперь жители могут воспользоваться цифровым телевидением и интернетом со скоростью до 1Гбит/с, что в десять раз выше, чем скорость обычного домашнего интернета. Пользователи могут загружать или скачивать большие файлы, смотреть видео в разрешении или , удаленно работать и учиться. Кроме того, мощности 1Гбит/с хватит, чтобы обеспечить подключением все элементы цифрового дома: датчики, смарт-технику и видеонаблюдение.

«Сегодняшний темп жизни требует высокоскоростного и надежного домашнего интернета. Новосибирск динамично развивается, растут новые жилые массивы, и мы стремимся, чтобы как можно больше горожан могли пользоваться самыми современными цифровыми сервисами и вместе с тем экономить. Так, ранее в этом году мы обеспечили гигабитным интернетом жителей еще части домов Советского, Первомайского и Калининского районов», — сказал директор филиала МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

