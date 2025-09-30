Малый и средний бизнес на четверть увеличил инвестиции в цифровую медийную рекламу

По данным «Яндекс Рекламы», в I полугодии 2025 г. среди малого и среднего бизнеса сильнее всего инвестиции в медийную рекламу увеличили представители индустрии «Телеком» — в два раза. На 79% выросли бюджеты компаний туристической отрасли, а также логистики. Тогда как больше всего инвестировали в охватное продвижение предприниматели из сфер недвижимости, развлечений и досуга, а также FMCG. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В частности, малый и средний бизнес увеличил инвестиции в премиальные, наиболее заметные и охватные, медийные форматы «Яндекса». Среди них — баннер под поисковой строкой, премиум-форматы в «Поиске», а также премиум-билборды, которые показываются в сервисах «Яндекса» и на сайтах партнеров. Например, рекламодатели в сфере развлечений и досуга вложили в них почти в три раза больше, чем в 2024 г. А в категории товаров для строительства и ремонта — на 73%.

«Рассказывать о компании и ее предложениях широкой аудитории важно не только для крупных, но и небольших брендов. И для того, чтобы малый и средний бизнес мог заявить о себе на самых заметных позициях Яндекса, в августе мы запустили специальные условия для компаний, входящих в реестр МСП. До конца года стоимость премиальных медийных форматов для них снижена более чем на 80%. Сегодня предложением уже заинтересовались более 250 предпринимателей», — сказала Елизавета Смирнова, руководитель отдела по развитию медийных продуктов «Яндекс Рекламы».

Также рекламодатели малого и среднего бизнеса начинают уделять большее внимание измерениям эффективности медийных кампаний. Например, растет их интерес к lift-исследованиям, позволяющим оценить влияние рекламы на восприятие бренда и поведение пользователей. Сегодня бесплатные lift-исследования «Директа» используют 56% рекламодателей. Это на 12 п.п. больше, чем годом ранее. При этом доля медийных бюджетов МСП на кампании с lift-исследованиями выросла на 17 п.п. и достигла 66%.

Растет интерес предпринимателей и к новым инструментам оптимизации охватных кампаний. К ним относятся умные стратегии медийной рекламы «Яндекса». Благодаря алгоритмам машинного обучения, они помогают найти ту аудиторию, которая с наибольшей вероятностью совершит определенное действие после контакта с рекламой. Например, начнет поиск продукта или бренда, посетит сайт, оставит заявку или приобретет товар. Сегодня умными стратегиями пользуется каждый пятый представитель малого и среднего бизнеса. При этом за год медианный квартальный бюджет рекламодателя на кампании под управлением ML-моделей вырос в 2,2 раза и составил 68,147 тыс. руб.