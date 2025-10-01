Bercut обновил процесс переноса номера для оператора «Мотив»

Компания Bercut, входящая в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», реализовала обновленный процесс переноса номера в составе своей BSS-платформы IN@Voice. Решение было разработано для «Мотива» — инфраструктурного оператора связи в Уральском Федеральном округе. Об этом CNews сообщили представители Bercut.

С 1 сентября 2025 г. в России действует новый порядок перехода к другому оператору с сохранением номера (MNP — Mobile Number Portability). Ключевое изменение — «независимый арбитраж»: проверка корректности номеров и информации о владельце. Ее теперь выполняет Национальный исследовательский центр «Телеком» (НИЦ «Телеком»), оператор базы данных перенесенных номеров (БДПН). Перенос завершается только при полном совпадении данных у обоих операторов. Это снижает количество отказов и делает процесс прозрачнее.

Теперь абонент подтверждает персональные данные лично. Это важно в том числе для борьбы с последствиями многолетней практики выдачи SIM карт без оформления документов. Благодаря интеграции с государственной системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) каждый номер теперь привязывается к паспортным данным его реального владельца.

Bercut заранее предупредил клиента о предстоящих изменениях и подготовил систему к обновлениям. Внутри IN@Voice команда создала отдельный механизм для предварительной сверки сведений и шлюз для интеграции со СМЭВ.

Процесс проверки выглядит следующим образом: модуль MNP обрабатывает заявку по переносу номера, БДПН выполняет функции арбитража и сверяет сведения. В случае их несовпадения MNP запускает процесс уточнения данных в BSS-системе IN@Voice. Далее IN@Voice взаимодействует со СМЭВ, верифицирует персональные данные и получает ответ: данные верны, некорректны или отсутствуют.

Команда Bercut предоставила «Мотиву» открытый доступ к сервисам IN@Voicе для проведения части работ по кастомизации.

Андрей Золотарев, коммерческий директор сотового оператора «Мотив»: «Мы ценим гибкость BSS-платформы IN@Voice и возможность самим участвовать в ее настройке. Выполненные партнером доработки позволили адаптировать биллинг к обновленному процессу MNP в полном соответствии с требованиями регулятора. Для абонентов это означает максимально удобный и безопасный перенос номера».

Валентин Сергиенков, руководитель внедрения Bercut: «Bercut всегда оперативно оценивает сроки внедрения новых регуляторных инициатив и заранее информирует о них клиентов. В проекте для “Мотива” мы поддержали модель совместной работы, которая позволила оператору взять часть задач на себя. Такой результат стал возможен благодаря гибкости нашей платформы IN@Voice и прозрачному взаимодействию с заказчиком».