«МегаФон» улучшил сеть на севере Бурятии

Жители северных районов Бурятии получили увеличенные скорости мобильного интернета и более стабильную связь. Инженеры «МегаФона» модернизировали оборудование, что помогло увеличить зону покрытия сети и повысить качество сигнала. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Работы провели на базовых станциях как в крупных населенных пунктах, например, в Северобайкальске и его пригороде, так и в небольших – Малом Амалате, где проживает порядка сотни человек. Также модернизация прошла в селе Баргузин, поселках Таксимо, Нижнеангарск, Кичера, Новый Уоян и Янчукан. Всего улучшение связи затронуло свыше 37 тыс. человек.

Инженеры оператора перевели частоты в современный стандарт, активировали дополнительные слои LTE и расширили покрытие сети. Теперь большее количество абонентов могут пользоваться скоростным интернетом и совершать звонки без помех. Соцсети, мессенджеры, видео и музыка загружаются быстрее, стало комфортнее совершать онлайн-покупки, получать государственные и банковские услуги, готовиться к учебе и работе, находить нужную информацию и скачивать «тяжелые» файлы.

«Скоростной мобильный интернет — это не просто опция, а необходимый минимум для более комфортной жизни на северных территориях. Поэтому улучшение телеком-инфраструктуры здесь является одной из наших приоритетных задач. За последний год мы модернизировали на севере республики более 10 базовых станций, в том числе три в Таксимо и две в Северобайкальске. Важно, чтобы цифровые сервисы были доступны жителям независимо от того, живут они в городе или в небольшом селе», – сказала Олеся Степанова, директор «МегаФона» в Республике Бурятия.

С начала 2025 года специалисты оператора построили и модернизировали в регионе почти 200 станций связи, благодаря чему медианные скорости мобильного интернета выросли на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.