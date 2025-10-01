CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» усилил мобильную связь в Серове

Десятки тысяч жителей Серова в Свердловской области получили более устойчивый сигнал голосовой связи и скоростной мобильный интернет четвёртого поколения. Инженеры «МегаФона» запустили в городе на севере региона новые базовые станции, что позволило жителям c ещё большим комфортом заниматься привычными делами — онлайн-шопингом, обучением и просмотром видео на стриминговых сервисах.

Обновление затронуло сразу несколько локаций крупного города, в том числе коллективные сады на улице Совхозной, а также жилые кварталы и предприятия на улицах Победы и Стахановцев.

В результате модернизации скорость мобильного интернета в зоне действия нового телеком-оборудования может достигать 100 Мбит/с. Теперь абоненты даже в моменты пиковой нагрузки на сеть могут оперативно связываться с близкими в мессенджерах и соцсетях, находясь на своем садовом участке или работе.

Серов — крупный город на севере Свердловской области с населением более 90 тыс. человек. Жители этого населённого пункта активно пользуются мобильным интернетом, что подтверждает статистика «МегаФона». Так, согласно данным обезличенной аналитики, средний объём потреблённого интернет-трафика с начала года вырос на 10%.

«Жители Серова активно пользуются мобильной связью. Чтобы сделать цифровую среду более доступной, мы провели масштабное обновление сети — запустили новые базовые станции в нескольких районах города. Теперь наши абоненты могут в любой момент пользоваться облачными сервисами, смотреть видео в HD-качестве на высоких скоростях 4G, оставаясь при этом в зоне стабильного сигнала. Мы видим растущую потребность наших клиентов и продолжаем развитие телеком-инфраструктуры в регионе», — сказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.

В 2025 г. оператор уже модернизировал и построил в регионе более 500 телеком-объектов, в таких городах как Асбест, Екатеринбург, Полевской, Серов и других локациях.

