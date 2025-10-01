CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» ускорил мобильный интернет в бизнес-центрах Москвы

«МегаФон» сообщил о том, что скорость мобильного интернета в 10 деловых центрах Москвы теперь достигает 250 Мбит/с. Это стало возможным после расширения ёмкости сети, обновления оборудования и запуска высокочастотных диапазонов внутри помещений.

Работы «МегаФона» затронули в том числе и крупные бизнес-центры столицы: 21-этажный комплекс Lotte Plaza, стилобат небоскребов «Города Столиц» в Москве-Сити и «Северное Сияние» — крупный бизнес-центр на севере Москвы. Теперь сотрудники и гости бизнес-центров смогут пользоваться видеосвязью, проводить онлайн-презентации, работать с облачными сервисами без задержек.

В обновлённой сети сочетаются низко- и высокочастотные диапазоны, которые обеспечивают стабильное покрытие даже в помещениях с толстыми стенами и в подземных парковках и справляются с нагрузкой на сеть даже в часы пик. Благодаря такому сочетанию пользователи могут оставаться на связи в любой точке бизнес-центров.

«В столичных бизнес-центрах качественная связь особенно важна. Тысячи сотрудников ежедневно решают множество задач, требующих оперативной реакции через звонки и сообщения. Мы продолжаем обновлять телеком-оборудование, чтобы связь в крупнейших деловых кластерах Москвы была быстрой и стабильной», — отметил директор московского отделения «МегаФона» Виктор Югай.

