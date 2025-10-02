Для рыбаков, дачников и «моржей» прокачали связь на озере Имандра

Цифровая экосистема МТС запустила голосовую связь и мобильную сеть LTE на территории населенного пункта Тик-Губа в муниципальном округе Апатиты Мурманской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты МТС установили новое телеком-оборудование стандарта LTE на северном берегу озера Имадра в районе населённого пункта Тик-Губа, где расположены многочисленные дачные участки апатитчан. Голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет 4G теперь доступны как местным жителям, так и отдыхающим на берегу озера.

Доступ к цифровым сервисам в районе Тик-Губы будет актуален в теплое время года для многочисленных рыбаков, а в прохладные дни для членов клуба любителей зимнего плавания «Моржи». На территории покрытия новой базовой станции расположена также популярная у мурманчан база отдыха «Лесная».

«Тик-Губа – невероятно живописное место для отдыха, набирающее популярность. Учитывая высокий туристический потенциал наличие качественной связи может стать шагом на пути к развитию всей территории апатито-кировского округа», — сказала директор МТС в Мурманской области Екатерина Ивонина.