CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Интернет-доступ
|

Для жителей района Красного Октября обновили сеть мобильной связи

Цифровая экосистема МТС завершила строительство новых базовых станций LTE в Краснооктябрьском районе Волгограда. Благодаря обновлению оборудования скорость мобильного интернета выросла на треть, что позволяет жителям с большим комфортом пользоваться современными цифровыми сервисами. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Краснооктябрьский район – один из самых динамично развивающихся в Волгограде. Здесь проживает около 150 тыс. человек, район активно застраивается жилыми комплексами. Он сочетает в себе густонаселенные жилые кварталы, промышленное производство и развитую социально-культурную инфраструктуру: здесь находятся металлургический завод «Красный Октябрь», в честь которого район получил свое название, Волгоградский государственный театр «Царицынская опера», а также множество образовательных учреждений.

«Мы видим, что нагрузка на сеть в Краснооктябрьском районе планомерно растет, поэтому заранее укрепляем инфраструктуру в оживленных районах. Новые базовые станции позволяют жителям пользоваться мобильными сервисами с высокой скоростью. Аналитика Big Data МТС помогает нам определить локации, где обновление сети наиболее востребовано нашими абонентами», — сказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что мешает операторам связи быстро внедрять новые тарифы для абонентов

Китай запрещает Nokia и Ericsson в своих сотовых сетях в ответ на запрет «железа» Huawei и ZTE на Западе

CNews — 25 лет лидерства

Сотни экспертов по цифровизации промышленности соберутся на CNews FORUM 2025

Google сократила более 100 дизайнеров, чтобы внедрить вместо них нейросеть

Россия под атакой. Ботнеты захватывают российские сервера, в 39% случаев вредоносный трафик идет с территории страны

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще