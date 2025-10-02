CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» улучшил связь в Белгородской области

Инженеры «МегаФона» модернизировали около 50 базовых станций в городах Белгород, Старый Оскол, Алексеевка, Строитель и Шебекино, а также в рабочем поселке Ивня. В этих населенных пунктах в общей сложности проживают около 600 тыс. человек. Проведенные работы позволили повысить технические характеристики оборудования, и качество связи, а также расширить покрытие и увеличить емкость сети. Средняя скорость передачи данных теперь может достигать 100 Мбит/с, а качество голосовой связи заметно выросло.

В программу развития инфраструктуры попали более 10 локаций областного центра. Среди них Белгородский государственный технологический университет имени В. Г. Шухова и Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Молодежный культурный центр, Литературный музей, Центральный парк и набережная реки Везелки.

Более надёжным сигнал стал и в районе улиц Шаландина, Губкина, Энергетиков и Михайловского шоссе – на этих территориях сосредоточены жилые массивы, магазины и детские сады.

Принимать и совершать звонки даже в часы пиковой нагрузки стало легче в областном Дворце бракосочетания и в «Сквере Любви», где молодожены начинают свой праздник, проводят фотосессии, возлагают цветы к скульптурной композиции Петра и Февроньи и вешают на ажурные арки символические замочки.

«Наши аналитики подсчитали, что интерес к сайтам по организации бракосочетаний за год вырос в регионе в 1,5 раза. Приближается одна из самых красивых и популярных дат – 25 октября 2025 г., на них традиционно приходится рекордное количество заявлений. Моральная и техническая поддержка, а также обеспечение цифрового комфорта молодежи – важная тема для нашего региона, и я рад, что в такой важный день молодожены смогут оперативно принимать поздравления и делиться своей радостью с друзьями и близкими как бы далеко они не были», – сказал директор «МегаФона» в Белгородской области Александр Меркушев.

Модернизация сети прошла также в нескольких селах региона, в частности в селе Бобрава Ракитянского района, где проживают около 1,5 тыс. человек, большая половина из которых пенсионеры – теперь они смогу на более комфортных скоростях пользоваться цифровыми сервисами.

