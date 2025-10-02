CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Кадры Телеком
|

Павел Фомин назначен директором МТС в республике Хакасия

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о назначении Павла Фомина директором филиала МТС в республике Хакасия. Приоритетными направлениями работы нового руководителя станут расширение сотрудничества с промышленными предприятиями региона, внедрение инновационных экосистемных продуктов на территории республики. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В числе основных задач нового директора — укрепление лидерства МТС на В2В-рынке за счет реализации масштабных цифровых проектов в промышленном секторе, городской среде и туристическом кластере Хакасии. А также развитие сервисов и digital-продуктов МТС для жителей региона.

pavel_fomin_700.jpg
Павел Фомин назначен директором МТС в республике Хакасия

«Хакасия — республика динамично развивающейся экономики и большого инвестиционного потенциала. Павлу предстоит продолжить содействие региональному бизнесу в цифровой трансформации и повышении эффективности, в том числе с помощью внедрения на предприятиях видеоаналитики, интернета вещей, искусственного интеллекта, облачных технологий и других комплексных бизнес-решений. Уверен, что многолетний опыт в сфере телекома поможет ему эффективно выстроить работу и добиться успеха», — сказал вице-президент по развитию регионов МТС Михаил Граник.

Биография Павла Фомина

Павел Фомин родился 6 декабря 1972 г. в Липецке. Окончил экономический факультет Воронежского государственного университета, получил степень MBA, выпускник Президентской программы подготовки управленческих кадров. Павел работает в сфере телекоммуникаций более 20 лет, последние десять лет он занимал руководящие должности в филиалах компаний телеком-отрасли по всей стране.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

«Почту России» оштрафовали за 10-дневную задержку сообщения через интернет

Что мешает операторам связи быстро внедрять новые тарифы для абонентов

На нацпроект «Экономика данных» выделят полтриллиона рублей за три года

Власти разрешат «Билайну», МТС и «Мегафон», оставить 9 тыс. км автодорог без 4G

В районах США рядом с дата-центрами цены на электроэнергию выросли в 3,5 раза. Будет только хуже

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Чем заняться когда скучно: самые интересные нейросети для развлечений

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще