T2 обеспечила связью рекреационную зону «Ерик Верблюд»

T2, российский оператор мобильной связи начал предоставлять услуги связи в рекреационной зоне «Ерик Верблюд». Голосовые звонки и высокоскоростной мобильный интернет теперь доступны абонентам компании на всей территории популярной локации природного парка «Волго-Ахтубинская пойма».

T2 регулярно расширяет покрытие сети и повышает качество услуг для клиентов в Волгоградской области. Компания первой среди операторов обеспечила качественную связь и быстрый мобильный интернет на территории рекреационной зоны «Ерик Верблюд», сделав пребывание туристов и местных жителей еще более комфортным и безопасным.

Популярная локация для круглогодичного отдыха располагается в природном парке «Волго-Ахтубинская пойма». Рекреационная зона позволяет сохранить местную экосистему и при этом развить туристическую привлекательность. Отдыхающие могут арендовать здесь беседку для отдыха, покататься на сапах, насладиться рыбалкой или прогулкой, а также провести время на природе в комфортных условиях.

Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала T2, сказал: «Для нас важно, чтобы качественный уровень связи был доступен не только в городах, но и в местах активного отдыха, куда жители и туристы приезжают за новыми впечатлениями. Доступ к связи в рекреационной зоне „Ерик Верблюд“ – это не просто расширение покрытия, а вклад в развитие внутреннего туризма и создание комфортной цифровой среды в регионе. Мы уверены, что подключение к высокоскоростному мобильному интернету сделает отдых здесь еще более привлекательным, а также станет основой для дальнейшего развития инфраструктуры и сервисов в этой уникальной природной локации».