CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Телеком
|

МТС запускает резидентскую программу для B2C-стартапов

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о запуске резидентской программы, направленной на поддержку и развитие B2C-стартапов. Программа позволит компаниям не только ускорить рост бизнеса, но и интегрироваться в экосистему, получить доступ к ресурсам, экспертизе и потенциальным инвестициям. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Программа ориентирована на компании с выручкой до одного млрд руб. в год, демонстрирующие динамичный рост и обладающие потенциалом стать «единорогом». Особое внимание уделяется B2C-продуктам со значительной степенью инновационности и высоким уровнем удовлетворенности клиентов.

Резиденты программы получат бесплатную стратегическую аналитику по клиентской базе, поддержку в масштабировании через использование Big Data и экспертизу корпорации, а также доступ к мероприятиям. Участники смогут представить свои проекты ключевым подразделениям и бизнес-единицам экосистемы и воспользоваться PR-поддержкой для усиления рыночных позиций и повышения узнаваемости бренда.

«Мы верим, что накопленная за многие годы экспертиза МТС в области “больших данных”, пользовательского поведения и анализа рынков может дать растущим бизнесам миллиарды рублей ценности. Смысл резидентской программы в том, чтобы дать стартапу все преимущества работы с крупной экосистемой без продажи доли в компании. Если мы сможем значимо ускорить рост наших компаний-резидентов, будем считать свою миссию выполненной», – сказал вице-президент «Экосистемы МТС» по стратегии и развитию Александр Горбунов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Трое экс-сотрудников Samsung арестованы за передачу технологий производства памяти DRAM в Китай

Создан робот-паук, при помощи 3D-печати способный за один день возвести дом площадью 200 квадратных метров

Microsoft Defender путает BIOS и требует установить обновления, которых не существует

Киберполиция России призвала держать фото документов и пароли в облаках: Хранить в смартфонах опасно

Китай запрещает Nokia и Ericsson в своих сотовых сетях в ответ на запрет «железа» Huawei и ZTE на Западе

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?
Показать еще