«МегаФон»: пермяки не готовы расставаться с легендарными телефонами из нулевых

Жители Пермского края не спешат прощаться с культовыми телефонами нулевых годов, продолжая использовать их в качестве основного средства связи. Среди любителей ретромоделей больше всего мужчин – их почти в два раза больше, чем женщин. При этом процесс перехода на смартфоны с 4G идет планомерно – за год приверженцев винтажных телефонов стало на 18% меньше. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Среди пользователей винтажных телефонов в Пермском крае лидирует аудитория 35–44 лет (28% от общего числа владельцев), чья юность пришлась на нулевые. За ними следуют абоненты 65+ (27%), а замыкают тройку пользователи 45–54 лет (22%). Среди любителей классических телефонов мужчин на 92% больше, чем женщин.

В топ-5 самых популярных раритетных устройств в крае вошли: Nokia 6300 — кнопочный телефон 2007 года выпуска с камерой и цветным дисплеем; Nokia 1100 — легендарный аппарат 2003 года выпуска, установивший рекорд по продажам; Nokia 3310 — культовый телефон 2000 г., известный своей надежностью; Apple iPhone 3G — второе поколение смартфонов из Купертино, которые поступили в продажу в 2008 г. и уже поддерживали работу в сетях 3G; Nokia 8800 — премиальный телефон-слайдер 2005 г. из хирургической нержавеющей стали позиционировался как предмет роскоши.

Несмотря на возраст, эти гаджеты по-прежнему находят своих преданных пользователей в регионе.

«Для многих пермяков культовые телефоны — не просто средство связи, а дань ностальгии и часть образа жизни. Мы уважаем выбор каждого абонента и обеспечиваем качественное покрытие сети как для владельцев ретрогаджетов, так и для тех, кто ценит скорость передачи информации и не представляет свою жизнь без онлайн-сервисов. Для этого в текущем году наши инженеры построили и модернизировали более 100 объектов связи в городах и небольших населенных пунктах», – сказал директор «МегаФона» в Пермском крае Андрей Шмалев.

С начала 2025 г. покрытие сети и скорости интернета выросли в Перми, Березниках, Краснокамске, Красновишерске, Соликамске, Чайковском, Чердыни, а также в небольших населенных пунктах, на спортивных объектах и региональных автодорогах.