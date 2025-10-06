Петербургская клиника «Абриелль» внедрила телемедицинский сервис N3.Health

Петербургская клиника эстетической хирургии и косметологии «Абриелль» запустила сервис телемедицинских консультаций на базе платформы N3.Health в рамках экосистемы цифровых сервисов для пациента MILA. С помощью этого инструмента организация перевела удаленные коммуникации с клиентами в защищенный контур и расширила их возможности. Проект был реализован за две недели.

Комплексный сервис телемедицинских консультаций обеспечивает взаимодействие с пациентами по защищенным каналам связи — общение в чате, по видеоконференцсвязи (ВКС), обмен документами и фото — в полном соответствии регуляторным требованиям к защите персональных данных.

Клиника «Абриелль» оказывает услуги по уходу за кожей, пластической и эстетической хирургии. Для удобства клиентов предусмотрены предварительные личные и онлайн-консультации, которые помогают спланировать лечение и подготовиться к операции. Ранее такие консультации приходилось проводить в мессенджерах. Однако компания стремится обеспечить максимальный уровень защиты персональных данных клиентов и соблюдение врачебной тайны, поэтому был востребован специализированный сервис — более безопасный и функциональный.

Решение N3.Health позволило закрыть потребности клиники с учетом специфики ее работы. Так, например, в нем реализована возможность записаться на онлайн-консультацию с регистрацией по почте, без авторизации пациента через «Госуслуги». Это важно для иностранных пациентов, которые записываются на процедуры из-за рубежа.

Также по запросу клиники были расширены настройки управления сервисом: добавлена возможность отменять автоматическую блокировку отправки сообщений пациентом в чат врачу после завершения консультации.

Сервис телемедицинских консультаций на базе платформы N3.Health был внедрен в клинике оперативно — менее чем за две недели — благодаря опыту специалистов «ЭлНетМед» и активному участию в проекте представителей заказчика.

«Предварительные консультации — важная часть наших взаимоотношений с пациентами. Они позволяют качественнее подготовиться к процедуре — от выяснения различных медицинских нюансов до планирования поездки в другой город или даже страну. Сервис помог нам не только перевести дистанционные консультации в полностью безопасную среду, но и сделать их комфортнее для пациентов и врачей. Внедряя цифровые инструменты, мы становимся ближе к нашим пациентам. Такой подход не только помогает привлекать новых клиентов и повышать доходимость, но и создает основу для доверительных долгосрочных отношений, что способствует в том числе росту выручки», — сказал Кирилл Протасов, пластический хирург, главный врач клиники «Абриелль».

«Данный проект продемонстрировал, что подключить сервис онлайн-консультирования можно в очень сжатые сроки, с учетом всех нормативно-правовых аспектов и пожеланий заказчика. Важную роль в этом сыграла вовлеченность сотрудников клиники в реализацию проекта. Кейс клиники «Абриелль» — хороший пример для компаний, которые задумываются о внедрении телемедицинских технологий, но беспокоятся о том, что процесс перехода может оказаться долгим и сложным», — отметила Ирина Скворцова, руководитель проекта MILA компании «ЭлНетМед» (интеграционная платформа N3.Health).