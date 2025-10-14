«Магнит» разместил цифровые шелфбаннеры в офлайн-магазинах

«Магнит ADS», рекламная платформа российского ритейлера, объявила о том, что первой разместила цифровые шелфбаннеры в офлайн-магазинах. Платформа предложила инструмент для таргетированной коммуникации с покупателем прямо в момент выбора у полки.

Цифровой шелфбаннер — вертикальный дисплей у полки — органично встроен в карту пути клиента. Он выполняет функцию eye-stopper — выделяющегося элемента рекламы, который акцентирует внимание покупателя на актуальных предложениях в интересующей его категории. Решение работает для нижней части воронки, может быть интегрировано с кампаниями в приложении.

В сентябре компания провела независимое исследование оценки восприятия цифровых рекламных форматов в магазинах «у дома» с Formen Сonsulting. Результаты исследования показали: общее количество контактов одного клиента с новым рекламным носителем — 3 раза, среднее время контакта — 7 секунд.

56% опрошенных респондентов оценили заметность формата и рекламу на нем. 40% опрошенных назвали шелфбаннер наиболее полезным и удобным для получения информации о товарах и акциях. При этом 72% участников опроса бывают в сети магазинов «Магнит» практически каждый день.

«Магнит ADS первым на рынке Retail Media ритейл-медиа запускает инструмент, который позволяет рекламодателю быть в фокусе внимания потребителя непосредственно в момент принятия решения о покупке. Мы задаём новые стандарты для ритейла, где реклама — заметная, близкая к индивидуальным потребностям клиента и напрямую влияет на товарооборот. Сейчас мы работаем над тем, чтобы новый опыт стал доступен всем нашим партнёрам и миллионам покупателей по всей России», — сказала Людмила Марлье, CEO «Магнит ADS».

Первый этап проекта стартовал в магазинах «Магнит» формата «у дома» центрального административного округа (ЦАО) Москвы. Помимо цифровых шелфбаннеров, в торговых точках установлены кассы самообслуживания и фасадные экраны в зоне входной группы. Так ритейлер формирует единое рекламное цифровое пространство в офлайн-магазинах.

На шелфбаннерах уже протестировны рекламные кампании для разных товарных категорий: кормов для животных, снеков, кофе, чая, безалкогольных и слабоалкогольных напитков, бытовой химии и мясных продуктов.

Методология исследования с Formen Consulting: 835 респондентов, количественный опрос посетителей магазинов, глубинные интервью. Социально-демографические характеристики опрошенных: 40% мужчин, 60% женщин. Возрастные группы: 18-25 — 15%, 26-35 — 25%, 36-45 — 30%, 46-55 — 30%.