МТС развернула сеть indoor в центре спорта Магаданской области

МТС развернула indoor-покрытие на территории регионального центра спорта «Президентский». Благодаря проведенным работам сотрудники учреждения, спортсмены и болельщики могут пользоваться не всей территории спортивного центра качественной голосовой связью и скоростным мобильным интернетом во время массовых мероприятий, когда наблюдаются пиковые нагрузки на сеть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Спортивный комплекс площадью почти 20 тыс. кв. метров имеет сложное архитектурное решение, включает в себя несколько залов, расположенных на разных уровнях: для гимнастов, боксеров, борцов, ледовую арену, бассейн и аквапарк, универсальный зал для баскетбола и волейбола, медицинский восстановительный центр. Для наилучшего приема сети специалисты МТС использовали технологию indoor-покрытия – развернули антенные системы внутри спортивного центра, так как из-за конструктивных особенностей подобных зданий сотовый сигнал от внешних базовых станций может быть недостаточно сильным.

Центр спорта «Президентский» также является местом проведения киберспортивных турниров и различных неспортивных мероприятий, таких как фестиваль науки, интеллекта и технологий. Наличие связи позволило обеспечить оперативную коммуникацию между сотрудниками учреждения, а посетителям пользоваться привычными цифровыми приложениями и мессенджерами, загружать видео с церемоний награждения, покупать абонементы и уточнять расписание занятий, заказывать такси или доставку.

«МТС постоянно развивает и модернизирует сеть на территории Магаданской области, в том числе на крупных инфраструктурных и социальных объектах, таких как этнопарк «Дюкча» или горнорудное предприятие. В центре спорта «Президентский» регулярно собирает спортсменов и болельщиков не только из Магаданской области, но и разных регионов страны, поэтому мы провели комплекс технических работ, чтобы на всех участках комплекса они всегда были на связи и не испытывали неудобств с мобильным интернетом даже во время пиковой загрузки сети», – отметил директор МТС в Магаданской области Евгений Никишин.

