CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы Бизнес-приложения
|

Фабрика-кухня: «Ростелеком» запускает цифровую платформу для управления ресторанным бизнесом

«Ростелеком» разработал комплексное решение для ресторанного бизнеса любого масштаба — платформу «Цифровой ресторан». В одном окне рестораторам теперь доступны основные инструменты для роста эффективности и конкурентоспособности заведений, от бронирования столиков и доставки до аналитики данных. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Платформа «Цифровой ресторан» включает широкий спектр технологических сервисов и подходит для любых форматов — от небольших кафе до крупных сетей, фудхолпов и dark kitchen. Тарифы разработаны с учетом особенности каждого типа заведения. Используя платформу, рестораторы смогут создать мобильное приложение и сайт для доставки, управлять курьерской службой, запустить программу лояльности, внедрить электронное меню с функцией заказа к столику и настроить бронирование. На платформе также реализована возможность для моментальной оплаты заказов и чаевых через приложение.

Внедрение цифровых технологий в ресторанном бизнесе позволяет быстрее открывать новые точки, поддерживает стабильный рост и лояльность клиентов. Например, подключение сервисов доставки уже стало частью базовой операционной модели заведений, особенно в сетевом сегменте. По данным агентства Data Insight, в 2025 г. доля заведений, имеющих доставку, в среднем увеличилась с 61% до 64%, а в городах-миллионниках достигла 72%. Большинство сетей стремятся запустить ее с первого дня работы нового заведения или в течение одной–двух недель после открытия и выстраивают омниканальные стратегии, сочетая зал, доставку через агрегаторов, собственную логистику и вынос. Такая модель требует цифровизации, интеграции систем и четкого понимания экономики доставки. Функционал платформы «Цифровой ресторан» позволяет быстро наладить доставку через разные каналы, интегрировать ее с программами лояльности и управлять этими процессами в одном интерфейсе.

Преимуществом платформы также является возможность взаимодействовать с гостями заведений напрямую, чтобы создавать базу знаний, которая станет основой для дальнейшего роста бизнеса. Анализируя информацию о заказах посетителей, а также их оценки и реакции, оставленные в приложении, владельцы ресторанов смогут улучшить клиентский сервис, например, через персональные предложения и акции.

Тимофей Абраменко, вице-президент по развитию продуктов и работе с МСП «Ростелекома»: «Мы продолжаем развивать линейку продуктов по модели одного окна, адаптированных под задачи конкретного бизнеса. Таким образом «Ростелеком» отвечает на запрос клиентов на инструменты, которые позволяют минимизировать взаимодействие с множеством поставщиков и закрыть сразу несколько потребностей одновременно. «Цифровой ресторан» — это экосистемный продукт для решения актуальных задач от организации доставки до запуска маркетинговой акции. Используя его, владельцы ресторанов смогут сделать свои заведения более привлекательными для гостей, снизить операционные издержки и увеличить объемы продаж».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Люди во всем мире страшатся развития ИИ. Американцы и итальянцы боятся больше всех

Импортозамещение за свой счет. Российских производителей базовых станций скоропостижно отрежут от госфинансирования

ИТ-компании бьют тревогу: отмена налоговых льгот ударит по госорганам и по бюджету

Китай запустил в производство квантовый радар для отслеживания самолетов-невидимок

Российский изобретатель, требовавший запретить iPhone в России, бесповоротно проиграл патентный спор с Apple

Звезды цифровизации бизнес-процессов выступят на CNews FORUM 2025

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще