«МегаФон» запустил тарифный план для многодетных семей

«МегаФон» позаботился о многодетных родителях и запустил тарифный план, с которым все члены большой семьи смогут пользоваться единым набором услуг на особых условиях. Тариф носит название «Семейный VIP», в нём абонентам будет доступен мобильный интернет, кристально чистый звук, «МегаСилы» и специальные условия по подключению участников к «МегаСемье».

Воспользоваться предложением можно в салонах «МегаФона», предъявив удостоверение многодетной семьи.

«Быть на связи с детьми — базовая потребностей современных родителей, и неважно, сколько ребёнку лет. Поэтому мы решили, что для подключения нашего тарифа возраст детей не имеет значения — его смогут оформить даже те многодетные родители, чьим детям уже больше 18 лет», — сказал коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.

В тарифное предложение входят 50 ГБ, 1700 минут, 300 SMS, возможность добавить в «МегаСемью» каждого из пяти участников всего за 1 руб., защита от спама с виртуальным помощником «Евой» и шесть из девяти «МегаСил» на выбор: «Связь при нуле», «Бонусные ГБ», «Перенос остатков», «pre-5G», «Безлимит на мессенджеры», «Безлимит на соцсети», «Безлимит на видео», «Безлимит на музыку и кинотеатры» и «Безлимит на МегаФон». За каждого участника будет дополнительно начисляться 40 ГБ, которые обновляются ежемесячно и доступны всем членам «МегаСемьи».

Тариф «Семейный VIP» уже успел оценить главный тренер ФК «Зенит», многократный чемпион России и многодетный отец Сергей Семак: «Я в первую очередь впечатлён тем, какое внимание российские компании уделяют семейным продуктам, и приятно, что среди них есть даже телеком-опции с акцентом на многодетных родителей. Это не только помощь мамам и папам, но и хороший пример того, что большие семьи готово поддерживать не только государство, но и отечественный бизнес».

По данным департамента демографической и семейной политики Минтруда, на начало 2025 г. в России зарегистрировано около 2,65 млн многодетных семей, с каждым годом их количество растёт. А неделю назад Мособлдума даже установила новый праздник — День многодетной семьи, который будет отмечаться в Подмосковье 11 октября.

«Семейный VIP» — не первое предложение «МегаФона», которым можно пользоваться сразу всей семьёй. Оператор активно развивает продукты и сервисы, призванные обеспечить комфорт и безопасность родных людей. Среди них — опция «МегаСемья», с которой все её участники могут пользоваться единым тарифом, а также «Защита близких» с виртуальным ассистентом Евой, которая блокирует опасные звонки и оповещает абонента о том, что его родственнику мог звонить мошенник.