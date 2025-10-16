МТС обеспечила бесшовное покрытие трассы Надым-Салехард на Крайнем Севере

МТС сообщает о реализации масштабного проекта по бесшовному покрытию мобильным интернетом трассы регионального значения Надым-Салехард. Стабильное LTE-покрытие позволит обеспечить безопасность движения автомобилистов на протяжении 344 километров главной магистрали региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря установке современного телеком-оборудования на базовых станциях уверенная связь и высокоскоростной интернет от МТС стал доступен на протяжении всей автомагистрали Надым-Салехард – единственной транспортной артерии, связывающей Ямал со столицей округа. По ней проезжают водители легковых и грузовых автомобилей, а в зимнее время работает снегоуборочная техника. Цифровая инфраструктура вдоль дороги учитывает особенности Крайнего Севера, в том числе высокую влажность, экстремально низкую температуру до -55, отсутствие населенных пунктов вдоль трассы и внешнего энергоснабжения, что делает связь особенно значимой.

«Мы реализовали социально-значимый проект, накрыв сетью МТС ключевую дорогу региона. Важно, чтобы наши абоненты, отправляясь в поездку, чувствовали себя в безопасности, имели возможность дозвониться до близких или обратиться в службу спасения в экстренной ситуации. Особенно это актуально зимой, когда трассу переметает снегом и в разы возрастает риск аварийных ситуаций. Качественный интернет в дороге поможет автомобилистам пользоваться всеми цифровыми сервисами, онлайн-банкингом и навигатором, слушать музыку онлайн, искать в информацию для поездки», - сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов.

«Наш приоритет — качественная связь на дорогах для всех ямальцев и гостей региона. Совместное использование уже готовых технических мощностей обеспечит доступность сети для абонентов разных операторов. Мы продолжим работу по привлечению ключевых операторов — а это значит, что еще больше людей смогут комфортно общаться и пользоваться связью в пути», — сказал заместитель губернатора ЯНАО, директор окружного департамента информационных технологий и связи Константин Оболтин.

Трасса Надым-Салехард – стратегическая магистраль, соединяющая восток и запад Ямала. Автодорога проходит по вечной мерзлоте и болотистой местности, вдоль нее отсутствует электроснабжение. Развитие сетей связи на трассе, внедрение цифровых технологий и платформ напрямую отвечает задачам нацпроекта «Цифровая экономика».