Зея ускоряется: «МегаФон» модернизировал базовые станции в северном городе

Для жителей города Зея повседневное использование мобильного интернета стало более удобным. Инженеры «МегаФона» модернизировали базовые станции, покрывающие 4G сигналом часть города в районе проспекта 40-летия Победы и микрорайон Светлый. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты оператора смонтировали дополнительное оборудование, работающее в нескольких диапазонах частот, что увеличило скорость передачи данных до 30 Мбит/с. Это позволило жителям активнее пользоваться мобильным интернетом для работы, учебы или развлечений.

Аналитики «МегаФона» посчитали, что в сентябре 2025 г. и за первую половину октября 2025 г. мобильный трафик в районе проспекта 40-летия Победы и в микрорайоне Светлый вырос почти в три раза относительно аналогичного периода в 2024 г. Благодаря модернизации абоненты могут быстро загружать сайты и мобильные приложения, вести переписку в мессенджерах или смотреть видео онлайн.

«Улучшенным качеством связи пользуются сотрудники и пациенты районной больницы, учебного центра, школьники, автомобилисты. Жителям доступна стабильная мобильная сеть, что делает город удобным и привлекательным местом для жизни и работы», — сказал директор «МегаФона» в Амурской области Максим Дудкин.

«Модернизация мобильной связи в северных городах — один из пунктов развития Приамурья. Возможность воспользоваться цифровыми сервисами или сделать нужный звонок в любой точке города сегодня стало базовой потребностью для жителей Зеи. Обновляя телеком-инфраструктуру операторы способствуют цифровому развитию региона», — отметил министр цифрового развития и связи Амурской области Денис Земнухов.