Eltex представил новый мультигигабитный коммутатор для крупных корпоративных сетей

Линейку мультигигабитных коммутаторов MES Eltex пополнила модель с 24 портами и поддержкой PoE+ – коммутатор MES2420D-24DP. Новая модель предназначена для использования в крупных корпоративных структурах на уровне доступа. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

MES2420D-24DP оснащен 24 downlink-портами 2,5 Гбит/с с поддержкой технологии PoE+ (802.3at) и четырьмя uplink-портами SFP+ 10 Гбит/с. Общая пропускная способность достигает 200 Гбит/с. Благодаря совместимости с Cat 5e, устройство интегрируется в сеть без дополнительных затрат на замену кабельной инфраструктуры.

Объем MAC-таблицы – 32 768 записей. Это дает возможность использовать MES2420D-24DP в разветвленных сетях с высокой плотностью подключений.

mes2420d-24dp.jpg

Eltex

Коммутатор поддерживает стекирование до восьми юнитов, что позволяет объединять несколько физических устройств в одно логическое, а также централизованно управлять объединенными физическими устройствами.

Для обеспечения бесперебойной работы реализована возможность резервирования источников питания. При отказе одного из блоков система автоматически переключается на резервный, поддерживая непрерывную работу оборудования. При смене источника питания система оперативно информирует об этом.

Коммутатор поддерживает технологию PoE+ с суммарным бюджетом 720 Вт, что позволяет одновременно запитать все 24 порта с мощностью до 30 Вт на каждый.

Настройку и управление можно производить как через консольный порт, так и через сетевое подключение. Устройство оснащено полноценным набором администрирования: CLI, Web-интерфейс, SNMP, syslog. Также поддерживается интеграция с системой централизованного управления сетевым оборудованием ECCM.

