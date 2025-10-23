CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС создал модуль одного из крупнейших ЦОД России на оборудовании CHINT

Производитель электротехнического оборудования CHINT в России выполнил комплексную поставку защитного коммутационного оборудования для электрических щитов распределения электроэнергии от уровня главного распределительного щита до уровня ИT-стойки в новом модуле А1 дата-центра провайдера цифровых сервисов МТС GreenbushDC. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Проект реализован в условиях растущего дефицита качественных мощностей на рынке центров обработки данных (ЦОД) России.

Согласно данным аналитических агентств, опережающий предложение спрос на вычислительные мощности обусловлен, в том числе, бумом генеративного ИИ и развитием цифровых сервисов.

В этой ситуации строительство новых дата-центров становится ключевым инструментом для провайдеров по наращиванию мощностей. Однако реализация таких проектов сопряжена с такими вызовами, как дефицит качественных комплектующих.

«При строительстве дата-центров система электроснабжения является потенциальной точкой отказа, которой необходимо уделять повышенное внимание. Аварийная ситуация даже при наличии резервирования может привести к отключению части нагрузки, нарушить работу клиентских сервисов и привести к невыполнению SLA. В ЦОДе GreenbushDC система электроснабжения комплексно реализована на оборудовании CHINT. Это позволяет гарантировать бесперебойное электроснабжения критической IT-инфраструктуры», — заявил менеджер по развитию сегментов ЦОД, телекоммуникаций и банкинга CHINT в России Петр Истомин.

Резервирование на GreenbushDC реализовано по схеме 6/5N+1. Общий объем подведенной мощности к модулю А1 составляет 6 МВт.

«При реализации проекта для нас было крайне важно выполнить все работы качественно и в срок, чтобы обеспечить плановое масштабирование нашей инфраструктуры для облачных сервисов MWS Cloud и потребностей МТС. Мы рассчитываем на дальнейшее продуктивное сотрудничество между нашими компаниями в рамках гарантийных обязательств и нового строительства», – сказал руководитель центра сервисов ЦОД МТС Александр Тишкин.

Мировой рынок ЦОД демонстрирует устойчивый рост плотности мощности. По данным Dgtl Infra, средняя мощность стойки в новых дата-центрах Северной Америки и Западной Европы достигла 15-20 кВт, а для ИИ-кластера — 50-100 кВт.

Российский рынок, согласно исследованию iKS-Consulting за первый квартал 2025 года, сохраняет позитивную динамику. Так, общий объем коммерческих мощностей вырос на 18% к прошлому году и превысил 450 МВт. При этом дефицит качественных мощностей в Москве оценивается в 15-20%, а средняя плотность в новых проектах увеличилась до 8-10 кВт на стойку.

