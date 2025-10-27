«МегаФон» запустил интернет в 8 районах Воронежской области

Новые базовые станции «МегаФона» заработали сразу в восьми районах Воронежской области: Аннинском, Бобровском, Богучарском, Верхнехавском, Каширском, Лискинском, Острогожском, Рамонском и Хохольском. Оператор произвел запуск телеком-оборудования в 14 населенных пунктах региона, большинство из которых – административные центры сельских поселений. Реальное улучшение качества жизни заметят сразу 20 тыс. жителей этих мест.

Телеком-оборудование появились именно там, где связь напрямую влияет на повседневные дела и развитие местных инициатив. В селе Добрино, где проводят необычные экскурсии по молочному производству, гости теперь могут легко делиться впечатлениями, фото и видео в мессенджерах и соцсетях. В деревне Кривоборье, рядом с геологическим памятником природы «Урочище Кривоборье», туристы могут пользоваться всеми цифровыми сервисами. А в селе Ясное, где расположен конноспортивный комплекс, тренеры и наездники получили надёжную связь для координации тренировок и участия в соревнованиях.

Теперь местные жители и гости населенных пунктов смогут решать онлайн как рабочие, так и личные вопросы — от проведения видеоконференций и загрузки электронных документов до оплаты коммунальных услуг и записи к врачу. Особенно важно, что пожилые люди получат возможность освоить новые технологии, школьники смогут учиться на онлайн-платформах, а предприниматели оперативно координировать рабочие процессы.

«Мы не просто строим базовые станции, а реально повышаем качество жизни людей в сельских районах, – сказала директор «МегаФона» в Воронежской области Мария Мамедова. – Когда жители небольшого села могут получать новые профессии онлайн, вести бизнес или просто поговорить с детьми, живущими в другом городе, – это значительный шаг к более удобной и современной жизни для всех жителей региона».

Только с начала осени через новые базовые станции оператора прошел объем трафика, сравнимый с просмотром свыше 40 тыс. серий любимого сериала, а продолжительность разговоров уже превышает 850 тыс. минут. Такие показатели говорят о высокой востребованности мобильной связи в селах и деревнях Воронежской области.

Перечень населённых пунктов, где появились новые базовые станции: Аннинский район (п. Новая Жизнь); Бобровский район (с. Хреновое); Богучарский район (с. Лебединка, Твердохлебовка); Верхнехавский район (с. Большая Приваловка, Сухие Гаи); Каширский район (с. Круглое); Лискинский район (с. Добрино); Острогожский район (с. Гнилое, Петренково, Девица); Рамонский район (с. Ямное, д. Кривоборье); Хохольский район (с. Гремячье).