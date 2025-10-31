CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь Техника
|

Орловские мужчины не готовы расставаться с легендарными смартфонами нулевых

Жители Орловской области не спешат прощаться с культовыми телефонами 2000-х годов и продолжают использовать их в качестве основного средства связи. Среди любителей ретромоделей преобладают мужчины, их в полтора раза больше, чем женщин. При этом процесс перехода на смартфоны с поддержкой 4G идет планомерно – за год приверженцев винтажных девайсов стало на 31% меньше, подсчитали аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов.

Среди пользователей ретротелефонов в Орловской области лидирует аудитория старше 65 лет (35% от общего числа владельцев), за ними следуют абоненты 45–54 лет (29%), а замыкают тройку 55–64-летние пользователи (22%). Примечательно, что среди любителей классических телефонов мужчины составляют 60%.

В тройку самых популярных раритетных устройств в регионе вошли: Nokia 6300 — элегантный кнопочный телефон 2007 г. выпуска с камерой и цветным дисплеем; Nokia 1100 — легендарный аппарат 2003 г. выпуска, установивший рекорд по продажам; Nokia 3310 — культовый телефон 2000 г., известный своей непревзойдённой надёжностью.

Также в числе любимых моделей орловцев — слайдер с корпусом из нержавеющей стали Nokia 8800E-1 и раскладной Nokia 6131. Несмотря на возраст, эти гаджеты по-прежнему находят своих преданных пользователей в регионе.

«Многие жители Орловской области предпочитают надёжность кнопок сенсорным экранам. «МегаФон» стремится обеспечить качественный сигнал и для тех, кто предпочитает голосовую связь, и для ценителей современных цифровых сервисов. Так, в этом году мы уже построили и модернизировали более 100 объектов связи в разных локациях региона», — сказал директор «МегаФона» в Орловской области Сергей Ивочкин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Спрос на частные LTE-сети для промышленных объектов продолжает расти

В России началось массовое производство роутеров с поддержкой Wi-Fi 6

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

В России МЧС испытала БПЛА для тушения пожаров в высотных зданиях

Энергопотребление российских ЦОДов вырастет в 2,5 раза за 5 лет

«Авито» строит ИИ-ассистента за 500 миллионов и вложит в ИИ еще 12 миллиардов

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/