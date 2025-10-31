CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Полтора года стриминга за месяц: новые скорости 4G пришли на Ямал

Специалисты «МегаФона» запустили новые базовые станции в микрорайонах Полярный и Олимпийский в Новом Уренгое. Благодаря передаче данных сразу в нескольких частотных диапазонах жители крупнейшего города на Ямале могут пользоваться мобильным интернетом четвертого поколения на комфортных скоростях до 90 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В микрорайоне Олимпийский находятся дворец спорта «Звездный» и торговый центр. Быстрый мобильный интернет и новое качество связи оценят не только местные жители, но и спортсмены, приходящие на тренировку, а также посетители и сотрудники расположенных неподалеку магазинов.

Помимо этого, позитивные изменения могут заметить пользователи в ЖК микрорайона Полярный. Согласно замерам специалистов, максимальная скорость передачи данных здесь может достигать 90 Мбит/с. Востребованность скоростного мобильного интернета в этой локации подтверждает аналитика «МегаФона»: в октябре 2025 г. жители и гости микрорайона прокачали объем данных, которого хватило бы на полтора года непрерывного просмотра видео в режиме онлайн.

«Новый Уренгой — деловой и динамично развивающийся центр региона. Особенно важно, чтобы во всех частях города абоненты могли воспользоваться мобильным интернетом на комфортных скоростях, не ощущая изменений в качестве даже в часы пиковой нагрузки на сеть. Мы видим, что число абонентов в застраивающихся микрорайонах растет, и планомерно развиваем сеть. Только в этом году мы построили и модернизировали на Ямале более 110 объектов», — сказал директор «МегаФона» в Ямало-Ненецком автономном округе Дмитрий Мелихов.

Ранее «МегаФон» также запустил телеком-оборудование около микрорайона Славянский в Новом Уренгое.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

В России началось массовое производство роутеров с поддержкой Wi-Fi 6

Спрос на частные LTE-сети для промышленных объектов продолжает расти

В России МЧС испытала БПЛА для тушения пожаров в высотных зданиях

Энергопотребление российских ЦОДов вырастет в 2,5 раза за 5 лет

«Авито» строит ИИ-ассистента за 500 миллионов и вложит в ИИ еще 12 миллиардов

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/