Т2 дополнил «Полезные сервисы» умным лесовосстановлением

T2, российский оператор мобильной связи, дополнил раздел «Полезные сервисы» умным лесовосстановлением. Клиенты компании смогут оформить подписку на получение углеродных единиц и приобрести на них дерево. При этом вид дерева и регион посадки абонент может выбрать самостоятельно.

Сервис «Сохрани лес» от Т2 предлагает возможность каждому человеку внести личный вклад в защиту окружающей среды и восстановление лесных массивов. Миссия проекта – объединить людей в восстановлении территорий, пострадавших из-за пожаров, болезней и незаконной вырубки.

В рамках сервиса клиент может выбрать удобный для себя экотариф с ежедневным списанием со счета мобильного телефона: «Эко забота», «Свое дерево» и «Эко герой». Каждый внесенный рубль превращается в углеродные единицы, накапливаемые на персональном экологическом счете. Накопив достаточное количество единиц, можно приобрести одно или несколько деревьев для посадки. Также есть возможность оплатить посадку желаемого количества деревьев одним платежом с банковской карты. В этом случае появляются варианты видов деревьев и регион, где они будут высажены.

