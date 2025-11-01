Сбербанк и «Билайн» совместно развивают цифровые сервисы для людей

Московский банк Сбербанка и оператор мобильной связи «Билайн» объявили о новом этапе стратегического партнерства в области искусственного интеллекта (ИИ) и цифровых решений. Основная цель сотрудничества — создание продвинутых ИИ-агентов и мультиагентных систем, которые станут незаменимыми помощниками как для сотрудников компании, так и для миллионов абонентов по всей России.

Благодаря уникальным технологиям искусственного интеллекта, в том числе нейросети «ГигаЧат» для бизнеса от «Сбера», «Билайн» сможет существенно оптимизировать свои ключевые бизнес-процессы: от обслуживания клиентов до аналитики и управления документооборотом.

В настоящее время разработаны и протестированы первые решения для внутренних процессов компании, среди которых: Project Laplace — ИИ-предиктор потребностей клиентов — агент действует как персональный консультант, предлагая пользователям подходящие товары и услуги; SecondMindBeeBot — саммаризирует (создает краткое изложение) коммуникации и напоминает о достигнутых договоренностях; SpecSniper — автоматически проверяет технические требования к новым продуктам, сокращая время согласования и минимизируя ошибки, которые раньше могли задержать запуск важного сервиса.

В процессе внедрения ИИ-агентов используются передовые стандарты защиты данных, что особенно важно для компании, ежедневно работающей с миллионами клиентов.

В ближайшей перспективе планируется расширение сотрудничества по таким направлениям как аналитика данных и персонализированные сервисы.