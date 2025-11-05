МТС выпускает на рынок мини-базовые станции для частных пользователей

МТС сообщает о запуске услуги по предоставлению в пользование мини-базовых станций для частных клиентов. Продукт обеспечит уверенное покрытие мобильного интернета и голосовой связи в помещениях со сложной радиотопологией — там, где мобильная сеть общего пользования недоступна из-за специфического расположения строения. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Абоненты могут оформить в личное пользование мини-базовые станции на сайте МТС. Мини-базовые станции позволяют оснащать локальной сотовой связью и высокой скоростью передачи данных помещения, в которые не проходит сигнал со стандартных вышек связи. Например, квартиры или апартаменты на верхних этажах высотных зданий, цокольные помещения, складские ангары, расположенные под землей, помещения с толстыми стенами или экранирующими перегородками. Радиус покрытия одной станции составляет около 50 метров, а в случае необходимости его увеличить, специалисты МТС смогут установить несколько станций, образующих сеть.

Для этого с абонентом МТС будет заключено дополнительное соглашение к основному договору об оказании услуг связи, специалист установит мини-базовую станцию в помещении заказчика. Мини-базовая станция предоставляется абоненту в пользование и входит в состав соответствующей услуги, без возможности ее самостоятельного перемещения пользователем с адреса первоначальной установки. После прекращения услуги абонент возвращает оборудование в МТС.

Мини-базовая станция – небольшой прибор, внешне напоминающий Wi-Fi роутер, который обеспечивает покрытие локальной мобильной сети в пределах своего действия, тем самым расширяя мобильное покрытие внутри помещения. При этом одна мини-базовая станция может обслуживать до 32 уникальных абонентов. Для подключения станции необходимо наличие проводного интернет-канала скоростью от 50 Мбит/c. Продукт МТС дает уверенный прием сигнала в зоне его действия, при этом если пользователь входит в область обслуживания сотовой сети общего пользования оператора, мобильное устройство абонента автоматически бесшовно переключится на прием сигнала от базовой станции общего пользования.