ГК X-Com — партнер Netcraze, раннее Keenetic

Группа компаний X-Com объявляет о партнерстве с Netcraze — производителем сетевого оборудования, который сменил на российском рынке популярную марку Keenetic. В спектре продукции Netcraze аналогично заявлены интернет-центры для дома и малого офиса, модульные Wi-Fi-системы с бесшовным покрытием, коммутаторы и другие устройства. Об этом CNews сообщили представители X-Com.

Весь ассортимент и решения, которые раннее продавались под брендом Keenetic, теперь присутствуют в портфеле ГК X-Com под брендом Netcraze.

«Решения Netcraze позволяют выстраивать бесшовные Wi-Fi сети с современным набором функций и высоким уровнем защиты. Высокие пропускные характеристики и качество оборудования прекрасно подходят для реализации комплексных проектов. С 2017 г. мы строили современные сети для бизнеса на базе Keenetic, и нет сомнений, что теперь успешно продолжим с Netcraze, — сказал Дмитрий Петров, руководитель отдела продуктового менеджмента ГК X-Com. — Нам важно, что решения Netcraze позволяют внедрять комплекс оборудования и современного набора сервисов, способный обеспечить качественный и бесперебойных ход бизнес-процессов в современной ИТ-среде».

Под новой маркой уже представлены новые модели роутеров Ultra NC-1812, Speedster 4G+ NC-2911 и Hopper 4G+ NC-2312, а также точка доступа Orbiter 6 NAP-630. Все они доступны в партнерском ассортименте X-Com.

ГК X-Com продлевает партнерский статус ежегодно и на данный момент является авторизованным партнером марки Netcraze до 2026 г.

