«МегаФон» внедрит Nexign DRA для повышения производительности и гибкости сигнальной сети

Компания Nexign завершила первый этап внедрения собственного решения Nexign Diameter Routing Agent (DRA) для маршрутизации и балансировки сигнального трафика в инфраструктуре «МегаФона». Проект предполагает полное импортозамещение зарубежной системы. Перевод трафика выполняется поэтапно и незаметно для абонентов. Об этом CNews сообщили представители Nexign.

Проект миграции начался в 2024 г. в рамках программы импортозамещения «МегаФона». Системы класса Diameter Routing Agent (DRA), отвечающие за маршрутизацию и балансировку сигнального трафика в сетях 3G и 4G, входят в перечень объектов КИИ, поэтому оператору важно, чтобы решение работало на базе российской операционной системы. Кроме того, одним из ключевых требований к системе была возможность развернуть DRA в облачной инфраструктуре — такая модель поддерживает быстрое масштабирование и позволяет отделить управление ПО от оборудования.

Также Nexign DRA обладает рядом других плюсов в сравнении с ранее установленным зарубежным ПО. Прежде всего, оператор может самостоятельно настраивать сценарии обработки трафика и кастомизировать их путем конфигурации и low-code логики. При этом есть возможность учитывать любые параметры, задавать правила обработки и балансировки, что делает систему более гибкой, адаптивной и простой в управлении.

Кроме того, Nexign DRA отличается более высокой производительностью, что обеспечивает снижение стоимости владения (TCO) за счет уменьшения регулярных инвестиций в закупку серверного оборудования. Гибкая маршрутизация запросов повышает эффективность использования сетевых ресурсов, а зеркалирование трафика и расширенные возможности обработки фейловера позволяют быстро переключаться на резервные каналы и узлы. В свою очередь, балансировка нагрузки и разнообразные средства контроля перегрузок служат для раннего обнаружения и предотвращения потенциальных проблем. Все это обеспечивает высокую надежность и бесперебойность работы системы даже в условиях значительных нагрузок.

С Nexign DRA оператору также удалось оптимизировать сетевую архитектуру. Раньше требовалось использование отдельных балансировщиков нагрузки перед сетевыми функциями тарификации и управления политиками, но теперь необходимости в этих компонентах нет: функциональность обеспечивается на стороне магистрального решения от Nexign.

Миграция на Nexign DRA происходит последовательно, с сохранением непрерывности работы сервисов оператора и незаметно для абонентов. Сейчас завершается перевод трафика одного из филиалов «МегаФона». Новая платформа уже обеспечивает обработку 10% сигнального трафика и более одного миллиона успешных регистраций в сети в час. Планируется перевести на отечественное решение все восемь филиалов компании.

Проект предусматривает техническую возможность масштабирования решения. Это позволит системе справляться с прогнозируемым ростом нагрузки в течение ближайших семи лет и более.

«Переход на Nexign DRA позволил «МегаФону» не только соблюсти требования законодательства в части импортозамещения ПО для объектов КИИ, но и повысить производительность и масштабируемость сигнальной сети. К концу 2026 г. планируется обеспечить пропускную способность системы в 456 тыс. транзакций в секунду, а в перспективе — расширить ее до 5 млн. Помимо этого, оператор может сократить инвестиции в сетевое оборудование. Решение уже обеспечивает необходимый уровень производительности при меньшем объеме ресурсов, а в перспективе поможет в разы оптимизировать затраты на эксплуатацию систем класса DRA», — сказал Сергей Карпов, первый заместитель генерального директора по развитию бизнеса Nexign.

«Нам важно, чтобы все ключевые элементы сети были под нашим технологическим контролем. Nexign DRA обеспечивает такую независимость и при этом открывает новые возможности для развития. Решение уже позволило нам оптимизировать сетевую структуру, сократить издержки на обслуживание и упростить управление трафиком. Все это напрямую отражается на стабильности качества связи и скорости работы сервисов для миллионов наших абонентов», — отметил директор по развитию опорной сети «МегаФона» Павел Гордеев.

