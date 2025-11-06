МТС раскинула гигабитную сеть для магнитогорских новоселов ЖК «Ключевой»

ПАО «МТС», цифровая экосистема, расширила фиксированную сеть на Южном Урале. В результате проведенных работ возможность подключить домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с получили жители новостроек Магнитогорска. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС построила телеком-инфраструктуру в новом жилом комплексе «Ключевой» в Орджоникидзевском районе Магнитогорска. Доступ к ШПД-интернету на скорости в десять раз выше, чем стандартные 100 Мбит/с, и цифровому телевидению получило еще несколько сотен южноуральских семей. Гигабитная фиксированная сеть позволяет нескольким устройствам работать одновременно в домашней сети. Например, играть в «тяжелые» онлайн-игры, смотреть на ТВ видео в высоком разрешении, общаться по видео или работать. Кроме того, в сеть со скоростью до 1 Гбит/с можно интегрировать систему умного дома, веб-камеры и другие цифровые устройства.

Благодаря этому еще больше магнитогорских семей смогут экономить до 40% ежемесячно на оплате цифровых сервисов, объединяя в один тариф высокоскоростной домашний интернет, телевидение, мобильную связь для всей семьи и онлайн-кинотеатр KION экосистемы МТС.

«В Челябинской области мы развиваем телеком-инфраструктуру для повышения комфорта жителей региона. Это касается не только пользователей мобильной связи, но и тех, кто выбирает наши домашние сервисы. В городах, где представлена фиксированная сеть МТС – Челябинске, Миассе и Магнитогорске – мы наращиваем емкость ШПД-сети и увеличиваем скорость домашнего интернета до гигабита. Также мы строим телеком-инфраструктуру для подключения новостроек, поскольку наличие быстрого домашнего интернета важно для жильцов на этапах заселения и ремонта. В этом году мы уже предоставили высокоскоростной домашний интернет для жителей “Зеленого лога” в Магнитогорске, а теперь конвергентные тарифы пришли и в ЖК “Ключевой”», – сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.