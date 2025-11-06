МТС запустил ИИ-помощников в своем тарифе

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о запуске персональных ИИ-помощников для абонентов молодежного тарифа РИИЛ. Они помогут абонентам составить персональный план тренировок, изменить гардероб, подобрать фильм, сериал или книгу, найти заведение или просто поболтать. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Абонентам тарифа РИИЛ уже доступны несколько сценариев взаимодействия с нейросетью. Сценарий «Что посмотреть/почитать» поможет по запросу подобрать интересный пользователю фильм, сериал, или книгу; «Где поесть» — подберет ресторан с определенной кухней, даст краткое описание и расположение заведения, информацию о среднем чеке, а также номер телефона заведения. Сценарии «Хочу спросить» и «Хочу поболтать» — дадут возможность узнать у ИИ любую информацию или просто поговорить с ним в неформальном тоне. При этом ИИ не дает медицинских или юридических рекомендаций.

Помимо этого, в тариф встроены два персональных ИИ-помощника абонента. Это ИИ-тренер и ИИ-стилист. ИИ-тренер сначала опросит пользователя, чтобы узнать его тренировочные цели (похудение, набор мышечной массы, поддержание формы), уровень подготовки, доступное спортивное оборудование, предпочитаемый вид спорта, медицинские ограничения, а также время, которое пользователь готов уделять тренировкам. После этого помощник составит индивидуальную программу тренировок. В рамках каждой конкретной тренировки ИИ-тренер даст пользователю текстовые инструкции к выполнению каждого упражнения и зафиксирует прогресс.

Похоже работает и ИИ-стилист. Сначала он узнает пол пользователя, его возраст и предпочтения в стиле. После этого помощник уточнит, подбирается ли образ под конкретное событие или на каждый день, а затем предложит варианты образов и их описание. По запросу пользователя помощник может оценить образ по фотографии и дать рекомендации по его улучшению.

«МТС, как технологический лидер, продолжает наполнять свои тарифы одновременно инновационными и прикладными решениями, разработанными специалистами компании. Нейросети уже вошли в нашу жизнь: по данным ВЦИОМ, 50% интернет пользователей в России используют генеративный ИИ. Для нас очевидно, что следующий шаг в развитии тренда — создать для пользователя такую среду, в которой он будет взаимодействовать с ИИ через готовые сценарии, не тратя время на написание запросов. Такой подход в перспективе открывает возможности для запуска целого набора персональных ИИ-помощников, которые сделают жизнь абонента комфортнее», — сказал вице-президент по розничному бизнесу МТС Юрий Нефедов.