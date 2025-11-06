Жители Тюменской области смогут арендовать мини-базовые станции от МТС

МТС сообщает о запуске услуги по предоставлению в аренду мини-базовых станций для частных клиентов в Тюменской области. Продукт обеспечит уверенное покрытие мобильного интернета и голосовой связи в помещениях, где обычная мобильная сеть недоступна из-за специфики самого здания или его расположения. Ранее аренда мини-базовых станций МТС была доступна только юридическим лицам, но теперь услугой могут воспользоваться и частные клиенты. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Мини-базовые станции позволяют обеспечить локальной сотовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом помещения, в которые не проходит сигнал со стандартных вышек связи - например, квартиры на верхних этажах высотных зданий, цокольные помещения, складские ангары, расположенные под землей, помещения с толстыми стенами или экранирующими перегородками.

Чтобы арендовать мини-базовую станцию, необходимо оставить заявку на сайте компании. После оформления всех необходимых документов на место выезжает специалист компании, который устанавливает мини-базовую станцию в помещении заказчика. Радиус покрытия одной станции составляет около 50 метров, а при необходимости его увеличить специалисты МТС смогут установить несколько станций, образующих сеть. Оборудование передается пользователю в аренду без возможности самостоятельного перемещения с адреса первоначальной установки. После окончания аренды абонент возвращает оборудование в МТС.

«В Тюменской области мы продолжаем усиливать сеть LTE в городе и малых населенных пунктах. Однако расширение телеком-инфраструктуры не всегда достаточно, если речь идет о проникновении сигнала через металлические конструкции в офисы, промышленные объекты в отдаленных локациях. Решением может стать мини-базовая станция, которыми уже активно пользуются тюменские предприниматели. Учитывая востребованность технологии, мы обновили ее, и теперь она доступна физическим лицам как альтернатива беспроводного доступа в интернет со стабильным сигналом», – сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Мини-базовая станция – небольшой прибор, внешне напоминающий Wi-Fi роутер, который обеспечивает покрытие локальной мобильной сети в пределах своего действия. Все, что необходимо для подключения станции – наличие проводного интернет-канала скоростью от 50 Мбит/c. При этом одна мини-базовая станция может обслуживать до 32 уникальных абонентов. Продукт МТС обеспечивает уверенный прием сигнала в зоне его действия, при этом если пользователь перемещается в зону обслуживания «общей» сотовой сети оператора, его мобильное устройство абонента автоматически бесшовно переключится на прием сигнала от базовой станции общего пользования.