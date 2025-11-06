CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Мобильная связь Техника
|

Жители Тюменской области смогут арендовать мини-базовые станции от МТС

МТС сообщает о запуске услуги по предоставлению в аренду мини-базовых станций для частных клиентов в Тюменской области. Продукт обеспечит уверенное покрытие мобильного интернета и голосовой связи в помещениях, где обычная мобильная сеть недоступна из-за специфики самого здания или его расположения. Ранее аренда мини-базовых станций МТС была доступна только юридическим лицам, но теперь услугой могут воспользоваться и частные клиенты. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Мини-базовые станции позволяют обеспечить локальной сотовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом помещения, в которые не проходит сигнал со стандартных вышек связи - например, квартиры на верхних этажах высотных зданий, цокольные помещения, складские ангары, расположенные под землей, помещения с толстыми стенами или экранирующими перегородками.

Чтобы арендовать мини-базовую станцию, необходимо оставить заявку на сайте компании. После оформления всех необходимых документов на место выезжает специалист компании, который устанавливает мини-базовую станцию в помещении заказчика. Радиус покрытия одной станции составляет около 50 метров, а при необходимости его увеличить специалисты МТС смогут установить несколько станций, образующих сеть. Оборудование передается пользователю в аренду без возможности самостоятельного перемещения с адреса первоначальной установки. После окончания аренды абонент возвращает оборудование в МТС.

«В Тюменской области мы продолжаем усиливать сеть LTE в городе и малых населенных пунктах. Однако расширение телеком-инфраструктуры не всегда достаточно, если речь идет о проникновении сигнала через металлические конструкции в офисы, промышленные объекты в отдаленных локациях. Решением может стать мини-базовая станция, которыми уже активно пользуются тюменские предприниматели. Учитывая востребованность технологии, мы обновили ее, и теперь она доступна физическим лицам как альтернатива беспроводного доступа в интернет со стабильным сигналом», – сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Мини-базовая станция – небольшой прибор, внешне напоминающий Wi-Fi роутер, который обеспечивает покрытие локальной мобильной сети в пределах своего действия. Все, что необходимо для подключения станции – наличие проводного интернет-канала скоростью от 50 Мбит/c. При этом одна мини-базовая станция может обслуживать до 32 уникальных абонентов. Продукт МТС обеспечивает уверенный прием сигнала в зоне его действия, при этом если пользователь перемещается в зону обслуживания «общей» сотовой сети оператора, его мобильное устройство абонента автоматически бесшовно переключится на прием сигнала от базовой станции общего пользования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Спрос на частные LTE-сети для промышленных объектов продолжает расти

«Триколор» запускает собственную телемедицину. Здоровье абонентам по видеоселфи проверит ИИ

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Миллиарды людей почти 10 лет водили за нос. Смартфоны на Android показывают завышенный уровень сигнала сети

В YouTube появился автоматический голосовой дубляж иностранных роликов на русский язык

Полиция Непала отказалсь от Skype ради российского ПО

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/