АО «ГЛОНАСС» представило отечественный аналог системы DroneID

АО «ГЛОНАСС» разработало новое устройство удаленной идентификации гражданских авиабеспилотников: расширен функционал уже представленного трекера — к онлайн-мониторингу полетов с помощью госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» добавился режим вещания.

Это ключевая технология для идентификации и мониторинга дрона на территориях, на которых нет сотовой связи или инфраструктуры наблюдения. Устройство удаленной идентификации с режимом вещания – следующий этап разработки и внедрения единой системы идентификации беспилотных воздушных судов, запуск которой планируется на 1 марта 2026 г.

«Устройство представляет собой отечественную криптозащищенную технологию и работает в комбинированном режиме, сочетая сетевую и вещательную передачу данных. Находясь в зоне действия сотовой сети, дрон передает данные по GSM-каналу. При полетах на территориях, где отсутствует покрытие сотовой связи, передатчик, установленный на дроне, автоматически включает вещательный режим и передает сигнал по Wi-Fi. Дополнительное оборудование уже встроено в устройство идентификации», – сказал директор проектов по авиации АО «ГЛОНАСС» Сергей Кукарев.

На отечественном рынке пока нет массовых и доступных устройств идентификации для широкого применения, а для мониторинга в онлайн-режиме на всей территории страны необходима доступная отечественная спутниковая связь, отмечают в компании. Представленное решение позволит, например, сотруднику правоохранительных органов со стандартным планшетом/смартфоном и специальным приложением даже без сотовой связи определить принадлежность дрона в режиме реального времени.

Разработка является аналогом зарубежной системы DroneID. Практическая апробация доработанного функционала проходит на территории Самарской области на беспилотниках компании «Транспорт Будущего».

«Устройство удаленной идентификации с режимом вещания – следующий этап разработки и внедрения единой системы идентификации беспилотных воздушных судов на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС». Трекер с новым функционалом расширит географию полетов, позволит постепенно открывать небо гражданской беспилотной авиации и сделать использование авиабеспилотников прозрачным для надзорных органов», – сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Единая система идентификации на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» успешно протестирована на территории 30 регионов России, она позволяет получать данные от различных трекеров и устройств идентификации – АЗН-В, GSM, спутниковых и гибридных трекеров, от коммерческих платформ и систем эксплуатантов. Решение интегрировано с Системой предоставления планов полетов «Госкорпорации по ОрВД».

В перспективе АО «ГЛОНАСС» планирует запустить приложение с разными уровнями доступа, включая всех граждан. Такой сервис будет иметь социальный эффект и увеличит доверие к авиабеспилотникам: достаточно запустить его и проверить легальность пролетающей машины.

