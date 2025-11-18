ГК «Компьютеры и сети» завершила модернизацию ядра сети дата-центра банка «Левобережный»

ГК «Компьютеры и сети» объявила об успешном реализации проект по модернизации ядра сети центра обработки данных банка «Левобережный» Об этом CNews сообщил представитель группы. Обновление инфраструктуры стало ключевой частью перехода банка на отечественные технологические решения и устранения рисков, связанных с использованием устаревшего и неподдерживаемого оборудования.

Руководитель проекта ГК «Компьютеры и сети» Анатолий Перминов сказал: «Ранее ядро серверной коммутации банка было построено на базе платформы Cisco ACI. Несмотря на продвинутый функционал оборудование достигло предела своей производительности и надежности, а прекращение официальной поддержки в РФ существенно повысило эксплуатационные риски. По итогам анализа рынка мы рекомендовали заказчику модернизацию на базе оборудования Eltex. Коммутаторы и ПО мониторинга данного производителя представляют собой оптимальное сочетание уровня технологического развития с реестровым статусом, что явилось одним из определяющих критериев при выборе решения».

На этапе проектирования специалисты ГК «Компьютеры и сети» провели анализ существующей инфраструктуры, разработали целевую архитектуру сети ЦОД и подготовили план миграции серверного парка на новое ядро.

В ходе реализации инженерная команда успешно провела испытания нового оборудования и выполнила комплекс пусконаладочных работ в отсутствие простоя при переключении сервисов банка.

«Для нас критически важно, чтобы все дистанционные и офисные сервисы банка работали стабильно и без сбоев – от расчетов юридических лиц до ежедневных операций частных клиентов, – отметил Павел Трубачев, директор по развитию банковских технологий, член правления банка «Левобережный». – При выборе исполнителя мы ориентировались на несколько ключевых факторов: подтверждённую экспертизу в комплексных инфраструктурных проектах, опыт миграции с зарубежного оборудования на отечественные сетевые решения, а также уровень квалификации инженерного состава для обеспечения беспрерывной миграции критически важных приложений. Специалисты ГК «Компьютеры и сети» продемонстрировали глубокие компетенции в рамках рассмотренных вариантов решения поставленной задачи. Предложенная партнером реализация на базе технологического стека производителя Eltex полностью соответствовала нашим ожиданиям. По результатам совместной работы проведенная модернизация ядра сети ЦОД позволила повысить отказоустойчивость и заложить запас производительности для дальнейшего масштабирования цифровых сервисов банка в соответствии с курсом ЦБ РФ на технологический суверенитет».