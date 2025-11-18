CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Новые звонки и гирлянды: как кировчане готовятся встречать Деда Мороза

Кировчане стали активнее обновлять интерьер в своих квартирах и домах. С начала 2025 г. объем мобильного трафика на сайты строительных магазинов вырос в 7,7 раза, а продажи на маркетплейсах — на 71%. Как выяснили аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных пользователей и сервиса аналитики маркетплейсов, набирает обороты интерес к товарам для украшения дома к новогодним праздникам. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Кировчане начали активнее обустраивать свой быт во второй половине года. Так, рост продаж строительных материалов и инструментов начался в июле — на этот месяц пришлось 12% всех покупок на маркетплейсах против 8% — в январе. При этом наибольшую активность зафиксировали в сентябре, когда динамика составила 14%.

Самой популярной категорией товаров стала электрика — на нее пришлось 12% от общего числа продаж с начала года. Жители области, в частности, занимались электромонтажом, установкой звонков и систем безопасности. На втором месте по покупкам оказались отделочные материалы и силовая техника, включая виброплиты, генераторы и бетоносмесители. В топ‑5 также вошли инструменты и оснастка к ним, а реже всего кировчане интересовались обновлением газоснабжения, отопления и вентиляции.

Осенью наметился тренд на «тихий» ремонт. Продажи товаров, не требующих сверления, выросли на 50%. Так, абоненты в регионе стали чаще покупать специальные крепления для картин и другого декора (+118%), а также крючки (+27%), которые нужны для украшения дома новогодними гирляндами и бантами.

При этом кировчане сочетают самостоятельный «тихий» ремонт с привлечением мастеров для более сложных задач, требующих профессиональных навыков. Пик обращений к профильным специалистам пришёлся на октябрь — среднедневный показатель на 60% превысил январские значения.

«Наши клиенты могут комфортно решать любые задачи в глобальной сети, будь то создание онлайн-проекта ремонта, поиск специалистов или выбор новогодних интерьерных решений. Теперь онлайн-шопинг не займет много времени – только в текущем году в Кировской области мы построили и модернизировали около 100 телеком-объектов, чтобы увеличить зону покрытия и скорость мобильного интернета для жителей региона», – сказал директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.

