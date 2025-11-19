CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» ускорил мобильный интернет в «Останкино»

Инженеры оператора завершили модернизацию сети в аппаратно-студийном комплексе (АСК-3) телецентра «Останкино», где монтируются большинство передач. Установленные технические решения обеспечили устойчивую работу связи даже при высокой нагрузке на сеть, а средняя скорость мобильного интернета теперь составляет 85 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Для повышения качества сигнала инженеры «МегаФона» задействовали частотные диапазоны LTE‑2100 и LTE‑1800, а также установили оборудование с поддержкой технологии MIMO 2×2. Это позволило значительно увеличить пропускную способность сети, сократить количество «мертвых зон» и обеспечить стабильное соединение во всех уголках здания. Внедрение VoLTE обеспечило также быстрое соединение вызовов и высокое качество голосовой связи.

Теперь стабильный интернет доступен не только в студиях и офисах, но и на всех этажах здания, включая коридоры и лифтовые холлы. Это особенно важно для технической команды, сотрудников редакций и съемочных групп, которым необходимо оперативно обмениваться контентом, работать с облачными хранилищами и быть на связи с коллегами и близкими в режиме 24/7.

«Благодаря комплексному подходу к модернизации и внедрению современных диапазонов и MIMO мы значительно повысили качество связи для пользователей в телецентра “Останкино”. Нам удалось достичь равномерного распределения сигнала на всех уровнях здания, включая зоны с плотными перекрытиями и нестандартной архитектурой», — отметил директор по реализации проектов инфраструктуры «МегаФона» в Московском регионе Тимур Фахрутдинов.

АСК-3 был построен на улице Академика Королева к Олимпиаде-80, здесь размещались редакция Гостелерадио СССР, дикторский отдел, редакции информационных программ. Именно в эфир выходили программы «Время», «Новости», «Последние известия» и др. Сегодня в АСК-3 готовят телепередачи к эфиру, а после транслируют их по стране.

