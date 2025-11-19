«МегаФон»: виртуальные секретари больше работают летом

Летний сезон 2025 г. стал самым загруженным для виртуальных секретарей: чаще всего они отвечали на входящие звонки вместо владельцев номеров именно в этот период. Таковы результаты анализа работы виртуального секретаря «Евы» от «МегаФона» в январе–октябре 2025 г.. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Виртуальные секретари становятся все более востребованы среди россиян. Так, во II квартале 2025 г. «Ева» отвечала на звонки на 11,5% чаще, а в III квартале 2025 г. — на 13% чаще, чем в I квартале 2025 г. С начала 2025 г. показатель вырос на 22%, а подключать секретаря в этот период абоненты стали на 10% активнее.

При этом самыми «болтливыми» стали летние месяцы: секретарь каждого абонента принимал входящие летом 2025 г. на 12% чаще, чем в другие месяцы 2025 г., а август 2025 г. стал рекордсменом — «Ева» отвечала на звонки на 16% чаще. Вероятно, это можно объяснить сезоном отпусков, когда абоненты избегают телефонного общения, особенно по рабочим вопросам.

В среднем на каждого абонента, подключившего виртуального секретаря, приходится 44 звонка в месяц. Услугу чаще подключают мужчины (53%), большинство пользователей — старше 35 лет. Самые популярные персонажи секретаря — базовый образ «Евы», а также «Макс» и «Ева Тренди». Главные ценители услуги проживают в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Самарской области, Республике Башкортостан и Краснодарском крае.

Голосовой ассистент «Ева» был запущен в июле 2021 г. Кроме ответа на звонок вместо абонента, она умеет указывать категорию звонящего, уведомлять о попытке подключения платной подписки, а также блокировать нежелательные звонки. Клиент сам может выбрать какой персонаж будет отвечать звонящим, а также какие категории звонков он не хочет получать. Среди возможностей опции — запись разговора «Евы» с собеседником, отправка записи в чат-бот и ее расшифровка. С начала 2025 г. «Ева» заблокировала 250 млн спам-звонков.

В январе 2025 г. «МегаФон» представил новую функцию «Евы» «Защита близких», которая принудительно разрывает мошеннические звонки в процессе разговора и информирует родственников о таких попытках дозвона. С начала 2025 г. число организаторов услуги «Защита близких» увеличилось в 21 раз.