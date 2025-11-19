МТС расширила покрытие LTE на юге Кузбасса

МТС сообщила о расширении покрытия сети LTE в Кемеровской области. Высокоскоростной мобильный интернет заработал в сельских районах Новокузнецкого, Прокопьевска и Гурьевского округов.

В частности, в Новокузнецком округе специалисты усилили покрытие LTE в посёлке Терехино, селе Сидорово и пгт Чистогорский, в котором находится свинокомплекс. Качество мобильной связи улучшилось для жителей села Атаманово под Новокузнецком и сотрудников завода по производству безалкогольных напитков. Новое телеком-оборудование также заработало и в Прокопьевском округе в посёлке Новосафоновскй. Сигнал LTE усилился как в самом населённом пункте, так и на территории расположенной здесь птицефабрики, обеспечивающей сельхозпроизводителей региона инкубационным яйцом.

Мобильная связь стандарта LTE даёт местным жителям возможность на комфортной скорости пользоваться «Госуслугами», онлайн-банком, отслеживать почтовые отправления, работать и учиться онлайн. Кроме того, в перечисленных населенных пунктах МТС запустила сеть NBIoT: беспроводная сеть интернета вещей позволяет получать данные с напрямую с различных приборов. Это могут быть видеокамеры, датчики температуры, движения, умные замки и так далее.

«Мы постоянно анализируем нагрузку на мобильную сеть и усиливаем её там, где это необходимо. Одновременно с новым оборудованием LTE мы устанавливаем в регионе базовые станции стандарта NBIoT. Технологии интернета вещей могут помочь предприятиям, в том числе сельскохозяйственным, эффективно внедрять беспроводные цифровые решения для мониторинга производственных процессов и обеспечения безопасности», – сказал директор МТС в Кузбассе Руслан Бекиров.