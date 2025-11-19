CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС расширила покрытие LTE на юге Кузбасса

МТС сообщила о расширении покрытия сети LTE в Кемеровской области. Высокоскоростной мобильный интернет заработал в сельских районах Новокузнецкого, Прокопьевска и Гурьевского округов.

В частности, в Новокузнецком округе специалисты усилили покрытие LTE в посёлке Терехино, селе Сидорово и пгт Чистогорский, в котором находится свинокомплекс. Качество мобильной связи улучшилось для жителей села Атаманово под Новокузнецком и сотрудников завода по производству безалкогольных напитков. Новое телеком-оборудование также заработало и в Прокопьевском округе в посёлке Новосафоновскй. Сигнал LTE усилился как в самом населённом пункте, так и на территории расположенной здесь птицефабрики, обеспечивающей сельхозпроизводителей региона инкубационным яйцом.

Мобильная связь стандарта LTE даёт местным жителям возможность на комфортной скорости пользоваться «Госуслугами», онлайн-банком, отслеживать почтовые отправления, работать и учиться онлайн. Кроме того, в перечисленных населенных пунктах МТС запустила сеть NBIoT: беспроводная сеть интернета вещей позволяет получать данные с напрямую с различных приборов. Это могут быть видеокамеры, датчики температуры, движения, умные замки и так далее.

«Мы постоянно анализируем нагрузку на мобильную сеть и усиливаем её там, где это необходимо. Одновременно с новым оборудованием LTE мы устанавливаем в регионе базовые станции стандарта NBIoT. Технологии интернета вещей могут помочь предприятиям, в том числе сельскохозяйственным, эффективно внедрять беспроводные цифровые решения для мониторинга производственных процессов и обеспечения безопасности», – сказал директор МТС в Кузбассе Руслан Бекиров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Roblox массово верифицирует детей в чатах

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 9 декабря

Microsoft и Nvidia инвестируют до $15 млрд в разработчика чат-бота Claude, он закупит мощности Azure на $30 млрд, чтобы конкурировать с OpenAI

Масштабный сбой Cloudflare из-за ошибки в файле почти не отразился на России, но нарушил работу X, Spotify, ChatGPT и других ИТ-платформ

В Кремле назвали необходимыми меры по отключению мобильного интернета

«Яндекс» выпустил новую умную колонку с более мощным звуком, умной подсветкой и ИИ-ассистентом

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/